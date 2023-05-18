Немецкий концерн Allianz Group продал бизнес в рф — Finance.ua

Немецкий концерн Allianz Group продал бизнес в рф Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Немецкий концерн Allianz Group продал бизнес в рф

Один из крупнейших страхователей в мире — немецкий концерн Allianz Group — закрыл соглашение о продаже контрольного пакета акций своего российского подразделения «Альянс» местной компании «Интерхолдинг».

Немецкая компания полностью передает покупателю контроль над своим российским портфелем и прекращает участие в операционной деятельности бизнеса, сообщает российское издание Frank Media со ссылкой на пресс-службу Allianz в россии.

По итогам соглашения в принадлежащую «Интерхолдингу» группу «Зетта Страхование» войдут компании «Зетта Страхование», «Альянс» и «Альянс Жизнь».

Читайте также Венгрия просит исключить OTP Bank из списка спонсоров войны НАПК

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Allianz прекратила страхование новых бизнесов в россии, а в мае прошлого года финансовый директор компании Джулио Терцариол заявил, что вероятность полного прекращения деятельности группы в россии очень высока.

В июле прошлого года Allianz решила продать контрольный пакет акций (50,1%) в российской «дочке» — компании «Интерхолдинг» — финансисту Олегу Ячнику, сохранив за собой 49,9% акций в российском подразделении. Позже Allianz признала ущерб от продажи доли в размере 400 млн евро.

Читайте также В ЕС придумали, как помочь европейским компаниям уйти с российского рынка

Allianz вышла на российский рынок в 1990 году, основав компанию «Ост-Вест Альянс». В 2001 году группа приобрела 45,5% акций компании «Росно», а в 2007 году стала ее основным акционером. В том же году компания приобрела 100% уставного капитала российской страховой компании «Прогресс-Гарант». С 2012 года на российском рынке работает объединенная компания «Альянс», занимающаяся страхованием жизни, пенсионным и медицинским страхованием.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.