Немецкий банк развития передал в поддержку Украины более 1,4 млрд евро — Finance.ua

Немецкий банк развития передал в поддержку Украины более 1,4 млрд евро Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Немецкий банк развития передал в поддержку Украины более 1,4 млрд евро

Государственный банк развития Германии KfW поддержит Украину от имени Правительства Германии и ЕС. Банк реализует более 40 проектов на общую сумму более 1,4 млрд евро.

Об этом сообщает BR24.

В частности, 520 миллионов евро выделено энергетическому сектору, поскольку линии электропередач, подстанции и электростанции постоянно подвергаются атакам со стороны россии. Потому необходимы постоянные ремонтные работы.

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Более 530 миллионов евро будут направлены на жилищные программы и социальные услуги для внутренне перемещенных лиц и принимающих общин.

KfW также укрепляет базовую муниципальную инфраструктуру, выделяя около 135 миллионов евро — например, на ремонт и модернизацию медицинских центров, школ и питьевых водопроводов.

Только с начала полномасштабного вторжения россии KfW выделил более 1,2 миллиарда евро — в основном на поддержку государственных функций.

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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