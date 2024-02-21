Немецкий банк развития передал в поддержку Украины более 1,4 млрд евро — Finance.ua

Немецкий банк развития передал в поддержку Украины более 1,4 млрд евро
Государственный банк развития Германии KfW поддержит Украину от имени Правительства Германии и ЕС. Банк реализует более 40 проектов на общую сумму более 1,4 млрд евро.
Об этом сообщает BR24.
В частности, 520 миллионов евро выделено энергетическому сектору, поскольку линии электропередач, подстанции и электростанции постоянно подвергаются атакам со стороны россии. Потому необходимы постоянные ремонтные работы.
Более 530 миллионов евро будут направлены на жилищные программы и социальные услуги для внутренне перемещенных лиц и принимающих общин.
KfW также укрепляет базовую муниципальную инфраструктуру, выделяя около 135 миллионов евро — например, на ремонт и модернизацию медицинских центров, школ и питьевых водопроводов.
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Только с начала полномасштабного вторжения россии KfW выделил более 1,2 миллиарда евро — в основном на поддержку государственных функций.
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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