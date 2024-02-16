Германия готовит новый пакет военной помощи для Украины на €1,1 млрд — Finance.ua
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Германия готовит новый пакет военной помощи для Украины на €1,1 млрд

Казна и Политика
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Германия готовит новый пакет военной помощи для Украины на €1,1 млрд
Германия готовит новый пакет военной помощи для Украины на €1,1 млрд
Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда евро.
Об этом он сказал на брифинге 16 февраля.
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Шольц сообщил, что в новый пакет войдут:
  • 36 бронированных и колесных гаубиц из промышленных запасов;
  • 120 тысяч снарядов;
  • 2 системы ПВО Skynex;
  • ракеты для IRIS-T.
Он напомнил, что в текущем году Германия выделила 1,7 млрд евро на помощь Украине и еще 6 млрд евро — обязательства на следующие годы. В целом Германия выделила/приняла обязательство на 28 млрд евро для военной помощи Украине.
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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве между странами в сфере безопасности.
«Владимир Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности — исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину перед лицом российской захватнической войны», — отметил канцлер.
Напомним, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер во время посещения Киева на прошлой неделе пообещал главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому краткосрочную военную помощь более чем на 100 миллионов евро. Она будет включать, в частности, противоминные машины и взрывчатку для БПЛА.
Германия сообщила НАТО об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП — максимума за последние 30 лет. В денежном выражении эта доля составит 73,41 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
hromadske
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