Немецким АЗС разрешат повышать цены только раз за сутки Сегодня 09:33 — Энергетика

В Германии приняли изменения в законодательство, которые должны сдерживать стремительный рост цен на топливо: автозаправочным станциям разрешат повышать цены только один раз за сутки.

Об этом пишет «НефтеРынок».

Изменения в законодательстве

Нижняя палата парламента Германии одобрила изменения в законодательство, которые должны сдерживать стремительный рост цен на топливо, вызванное войной на Ближнем Востоке.

Согласно принятому законопроекту, автозаправочным станциям разрешат повышать цены только один раз за сутки — в 12:00 по местному времени. При этом снижать стоимость горючего АЗС можно в любое время.

Штрафы за нарушение

За нарушение этих норм предусмотрены штрафы в размере до €100 тыс.

Законопроект также предусматривает ужесточение антимонопольных правил с целью повышения прозрачности ценообразования на рынке горючего.

По данным агентства Reuters, в настоящее время в правящей коалиции консерваторов канцлера Фридриха Мерца и социал-демократов продолжаются обсуждения дальнейших шагов.

«Цены на топливо, значительно превышающие €2 за литр, стали привычным явлением в Германии с конца февраля. Это стало следствием атак США и Израиля на Иран, а также перекрытия Тегераном Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

Кабинет министров Германии предоставил этот пакет законодательных инициатив в середине марта. Ожидается, что меры вступят в силу в начале апреля после завершения всех парламентских процедур. Действие новых правил планируется пересмотреть через год.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.