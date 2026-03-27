Немецким АЗС разрешат повышать цены только раз за сутки

Энергетика
За нарушение норм предусмотрены штрафы в размере до €100 тыс
В Германии приняли изменения в законодательство, которые должны сдерживать стремительный рост цен на топливо: автозаправочным станциям разрешат повышать цены только один раз за сутки.
Об этом пишет «НефтеРынок».

Изменения в законодательстве

Нижняя палата парламента Германии одобрила изменения в законодательство, которые должны сдерживать стремительный рост цен на топливо, вызванное войной на Ближнем Востоке.
Согласно принятому законопроекту, автозаправочным станциям разрешат повышать цены только один раз за сутки — в 12:00 по местному времени. При этом снижать стоимость горючего АЗС можно в любое время.

Штрафы за нарушение

За нарушение этих норм предусмотрены штрафы в размере до €100 тыс.
Законопроект также предусматривает ужесточение антимонопольных правил с целью повышения прозрачности ценообразования на рынке горючего.
По данным агентства Reuters, в настоящее время в правящей коалиции консерваторов канцлера Фридриха Мерца и социал-демократов продолжаются обсуждения дальнейших шагов.
«Цены на топливо, значительно превышающие €2 за литр, стали привычным явлением в Германии с конца февраля. Это стало следствием атак США и Израиля на Иран, а также перекрытия Тегераном Ормузского пролива», — говорится в сообщении.
Кабинет министров Германии предоставил этот пакет законодательных инициатив в середине марта. Ожидается, что меры вступят в силу в начале апреля после завершения всех парламентских процедур. Действие новых правил планируется пересмотреть через год.
По материалам:
Економічна Правда
Также по теме
Также по теме
