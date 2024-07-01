Немецкая оппозиция хочет лишить некоторых украинцев статуса беженца — Finance.ua

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Немецкая оппозиция хочет лишить некоторых украинцев статуса беженца

Мир
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Немецкая оппозиция хочет лишить некоторых украинцев статуса беженца
Немецкая оппозиция хочет лишить некоторых украинцев статуса беженца
В Германии считают, что обеспечивать Украину оружием, но при этом лишать ее собственных солдат, является «откровенным цинизмом».
Глава молодежной организации Junge Union немецкой партии CDU/CSU Йоханнес Винкель призвал лишить украинских мужчин призывного возраста статуса защиты и государственной поддержки в Германии.
По его словам, поддерживать украинских женщин и их детей социальными выплатами — это нормально, но украинские мужчины призывного возраста вообще не должны иметь права на защиту в Германии, а должны защищать свою страну.
По его словам, предоставлять Украине оружие, но при этом лишать ее солдат — это откровенный цинизм.
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Требование депортации части украинских беженцев

Глава баварской оппозиционной партии Александер Добриндт публично потребовал депортации из Германии безработных украинских беженцев.
По мнению немецкого оппозиционера, украинских беженцев необходимо выдворить из Германии, если они не найдут работу.
«Более чем через два года после начала войны сейчас должен действовать принцип: трудоустраивайся в Германии или возвращайся в безопасные районы Западной Украины», — говорит он.
Позже немецкое правительство официально выступило против депортации украинцев, не нашедших работу. Об этом заявил представитель Федерального министерства иностранных дел Германии.
Спикер напомнил, что россия ежедневно атакует цели по всей Украине, а также пытается уничтожить ее инфраструктуру.
«Поэтому я не знаю, где может быть безопасное место в Украине», — сказал он.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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