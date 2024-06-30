Сколько украинцев трудоустроено в Германии, а какое количество получает выплаты — Finance.ua

Сколько украинцев трудоустроено в Германии, а какое количество получает выплаты Сегодня 15:20 — Мир

Сколько украинцев трудоустроено в Германии, а какое количество получает выплаты

Среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.

Такие цифры Федеральное агентство по трудоустройству предоставило в ответ на запрос издания Tagesschau.

Читайте также Такого не было почти 10 лет: в Германии эпидемия банкротства

После начала полномасштабной войны численность украинцев в Германии выросла на 1,1 млн — до 1,3 млн по состоянию на апрель 2024 года.

Среди этих людей более 855 тысяч — трудового возраста, среди них почти 542 тысячи — женщины.

По данным Министерства труда, постоянную работу имеют 187 тысяч украинцев в Германии, и еще 47 тысяч имеют периодические временные работы и подработки. Совокупно это 234 тысячи украинцев, которые так или иначе работают.

Читайте также Германия выделила новый пакет помощи Украине

Еще 289 тысяч граждан Украины — дети и подростки в возрасте до 15 лет и 117 тысяч — пенсионеры старше 65 лет.

По состоянию на февраль 2024 года социальные выплаты в Германии получали более 723 тысяч украинских граждан, среди них есть и приехавшие в ФРГ еще до полномасштабной войны.

Более 506 тысяч среди них — люди трудоспособного возраста, среди которых около двух третей — женщины.

Справка Finance.ua:

по результатам исследования, проведенного Миграционной платформой EWL, в настоящее время 67% граждан Украины в Германии уже нашли работу или проходят подготовительные курсы для трудоустройства, хотя официальная немецкая статистика указывает на около 20% занятости беженцев в прошлом году;

правительство ФРГ не планирует уменьшать выплаты украинским искателям убежища, нашедшим защиту от российской войны в Германии;



глава баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии. Однако правительство Германии отвергло эту идею.



Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.