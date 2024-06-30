Сколько украинцев трудоустроено в Германии, а какое количество получает выплаты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев трудоустроено в Германии, а какое количество получает выплаты

Мир
1
Сколько украинцев трудоустроено в Германии, а какое количество получает выплаты
Сколько украинцев трудоустроено в Германии, а какое количество получает выплаты
Среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.
Такие цифры Федеральное агентство по трудоустройству предоставило в ответ на запрос издания Tagesschau.
Читайте также
После начала полномасштабной войны численность украинцев в Германии выросла на 1,1 млн — до 1,3 млн по состоянию на апрель 2024 года.
Среди этих людей более 855 тысяч — трудового возраста, среди них почти 542 тысячи — женщины.
По данным Министерства труда, постоянную работу имеют 187 тысяч украинцев в Германии, и еще 47 тысяч имеют периодические временные работы и подработки. Совокупно это 234 тысячи украинцев, которые так или иначе работают.
Читайте также
Еще 289 тысяч граждан Украины — дети и подростки в возрасте до 15 лет и 117 тысяч — пенсионеры старше 65 лет.
По состоянию на февраль 2024 года социальные выплаты в Германии получали более 723 тысяч украинских граждан, среди них есть и приехавшие в ФРГ еще до полномасштабной войны.
Более 506 тысяч среди них — люди трудоспособного возраста, среди которых около двух третей — женщины.

Справка Finance.ua:

  • по результатам исследования, проведенного Миграционной платформой EWL, в настоящее время 67% граждан Украины в Германии уже нашли работу или проходят подготовительные курсы для трудоустройства, хотя официальная немецкая статистика указывает на около 20% занятости беженцев в прошлом году;
  • правительство ФРГ не планирует уменьшать выплаты украинским искателям убежища, нашедшим защиту от российской войны в Германии;
  • глава баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии. Однако правительство Германии отвергло эту идею.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.