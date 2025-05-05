Немецкая молодежь меняет подходы к выбору профессии — Finance.ua
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Немецкая молодежь меняет подходы к выбору профессии

Личные финансы
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Немецкая молодежь меняет подходы к выбору профессии
Немецкая молодежь меняет подходы к выбору профессии
Немецкий институт изучения рынка и общественного мнения Forsa-Studie по заказу бизнес-соцсети XING пригласил 3413 трудоустроенных граждан Германии в возрасте до 28 лет для участия в исследовании рынка труда в условиях нестабильной экономической ситуации в стране.
Ученых заинтересовало, как поколение Z видит свои профессиональные перспективы, насколько молодые люди удовлетворены своей работой, готовы ли к переменам и каковы их пожелания будущим работодателям.
Информагентство ARD опубликовало выводы экспертной группы по результатам опроса.
Выяснилось, что 10% молодых людей в возрасте до 28 лет намерены сменить работу и даже сферу деятельности, так как их профессия не обеспечивает им финансовой безопасности.
Времена изменились, изменились и приоритеты при выборе сферы деятельности. Поколение Z на первое место ставит стабильный высокий доход. Удовлетворение от работы, возможности карьерного роста и самореализации, как это было у предыдущих поколений, отходят на второй план.

Справка Finance.ua:

  • XING — бизнес-ориентированная социальная сеть в Германии для поиска и администрации деловых и личных контактов;
  • самые высокооплачиваемые профессии в Германии: IT-специалисты, медицинские работники, инженеры, логисты, педагоги.
  • наиболее востребованы в Украине на данный момент рабочие профессии. Работодатели ищут водителей, строителей, сварщиков и готовы переобучить персонал.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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