Немецкая компания планирует вдвое увеличить производство дронов в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Немецкая компания планирует вдвое увеличить производство дронов в Украине

Фондовый рынок
8
Немецкая компания планирует вдвое увеличить производство дронов в Украине
Немецкая компания планирует вдвое увеличить производство дронов в Украине
Ведущий немецкий производитель беспилотников Quantum Systems в 2025 году планирует в два раза увеличить свое производство в Украине.
Об этом сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Отмечается, что делегация Минстратегпрома начала свою работу на Мюнхенской конференции со встречи с представителями Quantum Systems.
Читайте также
По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, Quantum Systems демонстрирует хороший пример локализации производства — компания уже открыла в Украине R&D центр и предприятие по обслуживанию и разработке беспилотников.
В ходе встречи стороны обсудили, каким образом можно ускорить производство дронов.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.