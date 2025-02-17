Немецкая компания планирует вдвое увеличить производство дронов в Украине — Finance.ua

Немецкая компания планирует вдвое увеличить производство дронов в Украине Сегодня 04:37 — Фондовый рынок

Немецкая компания планирует вдвое увеличить производство дронов в Украине

Ведущий немецкий производитель беспилотников Quantum Systems в 2025 году планирует в два раза увеличить свое производство в Украине.

Об этом сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Отмечается, что делегация Минстратегпрома начала свою работу на Мюнхенской конференции со встречи с представителями Quantum Systems.

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По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, Quantum Systems демонстрирует хороший пример локализации производства — компания уже открыла в Украине R&D центр и предприятие по обслуживанию и разработке беспилотников.

В ходе встречи стороны обсудили, каким образом можно ускорить производство дронов.

Економічна Правда По материалам:

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