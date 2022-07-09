Некоторых украинцев официально лишили отпусков: список профессий — Finance.ua
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Некоторых украинцев официально лишили отпусков: список профессий

Личные финансы
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Некоторых украинцев официально лишили отпусков: список профессий
Некоторых украинцев официально лишили отпусков: список профессий
Полномасштабное российское вторжение уже заставило большую часть украинцев позабыть о многих вещах, которые ранее были обыденными, а сейчас многие из них могут остаться без отпусков.
Как сообщил в эфире телемарафона украинских новостей и.о. председателя Госслужбы по вопросам труда Игорь Денера, речь идет об оборонном комплексе, энергетике и других сферах экономики.
По его словам, если предприятие увидит, что ему необходимо функционировать без перерывов, то оно может отказать работникам в любом виде отпуска вообще.
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Денера отметил, что военное положение не является временем для отдыха, а экономика должна работать несмотря ни на что. Поэтому, отметил он, законодатели решили сократить длительность минимального отпуска для многих категорий сотрудников.
В частности он отметил, что к ним относятся работники:
  • топливно-энергетического сектора;
  • нефтяной и газовой промышленности;
  • ядерной энергетики;
  • здравоохранения;
  • системы жизнеобеспечения;
  • транспорта и почты;
  • оборонной промышленности;
  • металлургической промышленности;
  • гражданской защиты и других.
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По материалам:
Телеграф
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