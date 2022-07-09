Некоторых украинцев официально лишили отпусков: список профессий — Finance.ua

Некоторых украинцев официально лишили отпусков: список профессий Сегодня 10:05 — Личные финансы

Некоторых украинцев официально лишили отпусков: список профессий

Полномасштабное российское вторжение уже заставило большую часть украинцев позабыть о многих вещах, которые ранее были обыденными, а сейчас многие из них могут остаться без отпусков.

Как сообщил в эфире телемарафона украинских новостей и.о. председателя Госслужбы по вопросам труда Игорь Денера, речь идет об оборонном комплексе, энергетике и других сферах экономики.

По его словам, если предприятие увидит, что ему необходимо функционировать без перерывов, то оно может отказать работникам в любом виде отпуска вообще.

Денера отметил, что военное положение не является временем для отдыха, а экономика должна работать несмотря ни на что. Поэтому, отметил он, законодатели решили сократить длительность минимального отпуска для многих категорий сотрудников.

В частности он отметил, что к ним относятся работники:

топливно-энергетического сектора;

нефтяной и газовой промышленности;

ядерной энергетики;

здравоохранения;

системы жизнеобеспечения;

транспорта и почты;

оборонной промышленности;

металлургической промышленности;

гражданской защиты и других.

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