Некоторые украинцы могут получить 10-кратную пенсию: о ком идет речь — Finance.ua
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Некоторые украинцы могут получить 10-кратную пенсию: о ком идет речь

Личные финансы
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Некоторые украинцы могут получить 10-кратную пенсию: о ком идет речь
Некоторые украинцы могут получить 10-кратную пенсию: о ком идет речь
Пожилые люди в Украине, работавшие государственными служащими, учеными и работниками органов местного самоуправления, имеют право на надбавки к пенсиям. Теперь дополнительные деньги могут ждать и работники коммунальных и государственных учреждений.
Как сообщает «На Пенсии», такие пенсионеры получат помощь от государства в размере 10 месячных выплат.
Отмечается, что к страховому стажу относятся все периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях, указанных в Перечне учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты, а также должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденных Постановлением Кабмина от 04.11.1993 года № 909.

Условия назначения единовременной помощи:

  • если назначают пенсию по возрасту, начиная с 01.10.2011 в соответствии с Законом № 1058;
  • если в день достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона № 1058, работали в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;
  • люди, имеющие страховой стаж (для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет) в таких должностях;
  • если они раньше не получали иную пенсию.
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При назначении пенсии за выслугу лет указанным в перечне лицам допускается суммирование стажа за периоды их работы в учреждениях и учебных заведениях, здравоохранении и социальной защите.

Работа в каких именно учреждениях дает право на получение единовременной выплаты:

  • общеобразовательные учебные заведения; военные общеобразовательные учебные заведения; музыкальные и художественные школы;
  • межшкольные учебнопроизводственные комбинаты;
  • детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;
  • высшие учебные заведения І-ІІ уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;
  • дошкольные учебные заведения всех типов;
  • внешкольные учебные заведения;
  • библиотеки;
  • детские клиники, поликлиники, больницы, санатории, диспансеры, дома ребенка, детские отделения в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний;
  • больничные заведения, лечебно-профилактические заведения особого типа, лечебно-трудовые профилактории, амбулаторно-поликлинические заведения, заведения скорой и неотложной медицинской помощи, заведения переливания крови, заведения охраны материнства и детства, санаторно-курортные заведения, учреждения по проведению Госсанэпидслужбы (по работникам, которые не являются государственными служащими), диагностические центры;
  • аптеки, аптечные киоски, аптечные магазины, контрольно-аналитические лаборатории;
  • медико-социальные экспертные комиссии; бюро судебно-медицинской экспертизы;
  • интернатные учреждения для инвалидов, детей-инвалидов и пожилых людей;
  • медицинские отделы протезных предприятий.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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