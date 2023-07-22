Пенсионеры будут получать 800 гривен ежемесячного пособия: куда обращаться — Finance.ua

Пенсионеры будут получать 800 гривен ежемесячного пособия: куда обращаться Сегодня 12:12 — Личные финансы

Пенсионеры будут получать 800 гривен ежемесячного пособия: куда обращаться

Многие пенсионеры не знают, что имеют право получать 800 гривен надбавки к пенсии ежемесячно. Данное пособие назначается немолодым пенсионерам, проживающим в одиночестве и нуждающимся в уходе. Такая выплата предусмотрена Законом Украины № 646-IX с 2020 года, пишет tehnofan.com.ua

Пособие составляет 40% от прожиточного минимума, а один прожиточный минимум в Украине на 2023 год составляет 2093 грн. То есть размер пособия будет составлять 837 гривен.

Кто может получить помощь

Пенсионер, который имеет 80 лет, проживает один и нуждается в постороннем уходе. Еще одно важное условие, пенсионер должен выйти на пенсию по возрасту. Те, кто получает пенсию по другим основаниям, например по инвалидности или травмам на производстве, на такое пособие претендовать не могут.

Важно, что потребность в пособии должна быть подтверждена и задокументирована заключением врача.

Как получить пособие 800 гривен

Пенсионер, нуждающийся в уходе, должен подать соответствующее заявление в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.

Также понадобятся следующие документы:

— заключение врачебной комиссии, что пенсионер нуждается в уходе; - паспорт;

— идентификационный номер;

— документ из Пенсионного фонда, утверждающий, что лицо не получает никакого пособия по уходу.

Получить консультацию и дополнительную информацию по подаче заявки можно по номеру — 442 898 789.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.