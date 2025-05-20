Нехватка кадров 57%: показатель улучшился впервые за полгода — опрос — Finance.ua
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Нехватка кадров 57%: показатель улучшился впервые за полгода — опрос

Казна и Политика
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Нехватка кадров 57%: показатель улучшился впервые за полгода — опрос
Нехватка кадров 57%: показатель улучшился впервые за полгода — опрос
В Украине проблема нехватки рабочей силы остается актуальной: в апреле несколько выросли доли предприятий, которым сложно найти как квалифицированных работников (до 47,8%, +1,8 п.п.), так и неквалифицированных (до 36,3%, +0,2 п.п.).
Об этом свидетельствуют результаты опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).
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Нехватка рабочей силы в результате призыва и/или выезда сотрудников остается главным препятствием для ведения бизнеса в военное время.
«Абсолютное значение этого препятствия снизилось на 8 п.п. — до 57%. Это уже не случайность, а определенное улучшение ситуации» , — сообщил старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.
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Это самый низкий уровень с октября 2024 года, когда также было 57%.
Список самых больших препятствий бизнесу не изменился. На втором месте в апреле осталась проблема «опасно работать» (рост на 1 п.п. — до 54%), а о проблеме «рост цен на сырье, материалы и товары» стали упоминать меньше (уменьшение на 5 п.п. — до 43%).
Реже бизнес жаловался и на «уменьшение спроса на продукцию и услугу» (4 п.п., до 28%).
«Ситуация с электроснабжением улучшилась настолько, что уже почти отсутствуют отключения электричества для бизнеса. Поэтому это препятствие постепенно снижалось с «топа» на более низкие ступени. И в апреле о «перебоях с электро-, водо- или теплоснабжением говорило лишь 6% респондентов — это уже 9-я ступень в перечне припятствий»
заявил Евгений Ангел.

Это минимальный показатель с сентября 2022 (4%).
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Напомним, бизнес активно ищет новых работников и открывает новые вакансии. Дефицит кадров остается основным фактором, сдерживающим их деятельность. Об этом сообщает Национальный банк.
Дефицит кадров также побуждает предприятия и дальше повышать зарплаты, потому что конкуренция за квалифицированных рабочих достаточно жесткая. В 2024 году реальные зарплаты (то есть уже за вычетом прошлогодней инфляции) выросли более чем на 15%, но и в этом году повышение окладов продолжается.

Прогноз ситуации на рынке труда

Сложная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще долго, ведь даже после завершения войны Украина будет нуждаться в большом количестве рабочих рук для восстановления.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что в ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES) от ИЭИ принимают участие около 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины. Опрос проводится на ежемесячной основе с мая 2022 года.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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