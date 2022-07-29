Нехаммер о санкциях против россии: действуют не так быстро, как планировалось — Finance.ua
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Нехаммер о санкциях против россии: действуют не так быстро, как планировалось

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Санкции против россии, которые были введены Западом в ответ на ее вторжение в Украину, действуют не так быстро, как рассчитывалось. Но и оценивать их эффективность пока рано.
Об этом сообщает канцлер Австрии Карл Нехаммер, цитируемый Telex.
Санкции (против россии. — Ред.) действуют не так быстро, как мы думали ранее. Поэтому возникает определенное разочарование. Я также настаиваю на том, что санкции должны больше вредить тому, кого наказали, чем тем, кто наказал,
— сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

При этом он выразил убеждение в том, что санкции против россии еще сработают, но «для этого нужно время».
«Что мы должны сделать, это оставаться преданными Украине», — добавил Нехаммер.
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Стоит отметить, что эффективность санкций против рф недавно оценила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, ограничения оказывают мощный эффект. Это заметно и по ВВП, инфляции и другим показателям в экономике страны-агрессора.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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