Нехаммер о санкциях против россии: действуют не так быстро, как планировалось — Finance.ua

Нехаммер о санкциях против россии: действуют не так быстро, как планировалось Сегодня 09:15

Санкции против россии, которые были введены Западом в ответ на ее вторжение в Украину, действуют не так быстро, как рассчитывалось. Но и оценивать их эффективность пока рано.

Об этом сообщает канцлер Австрии Карл Нехаммер, цитируемый Telex.

Санкции (против россии. — Ред.) действуют не так быстро, как мы думали ранее. Поэтому возникает определенное разочарование. Я также настаиваю на том, что санкции должны больше вредить тому, кого наказали, чем тем, кто наказал, — сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

При этом он выразил убеждение в том, что санкции против россии еще сработают, но «для этого нужно время».

«Что мы должны сделать, это оставаться преданными Украине», — добавил Нехаммер.

Стоит отметить, что эффективность санкций против рф недавно оценила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, ограничения оказывают мощный эффект. Это заметно и по ВВП, инфляции и другим показателям в экономике страны-агрессора.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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