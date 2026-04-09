Нефтяные резервы США выросли: данные Минэнерго существенно разошлись с прогнозами

Реальные показатели существенно превысили ожидания аналитиков
В течение недели, завершившейся 3 апреля, объемы коммерческой нефти в Соединенных Штатах увеличились на 3,08 млн баррелей, достигнув отметки 464,7 млн ​​баррелей.
Реальные показатели существенно превысили ожидания аналитиков, прогнозировавших рост всего на 700 000 баррелей.
В сегменте готового горючего наблюдается обратная ситуация. Запасы бензина снизились на 1,59 млн баррелей, а дистиллятов — на 3,14 млн баррелей, что также оказалось масштабнее предыдущих расчетов рынка.
Ситуация на стратегическом терминале в Кушинге, где аккумулируется нефть для торгов на бирже NYMEX, осталась относительно стабильной: зафиксирован незначительный прирост в 24 000 баррелей.
Такие данные свидетельствуют об определенном скоплении сырья в стране при одновременном активном потреблении нефтепродуктов.
