Нефтеперерабатывающие заводы Индии стали ключевыми в обходе россией западных санкций Сегодня 20:41 — Энергетика

Индийские нефтеперерабатывающие заводы играют ключевую роль в переработке российской нефти, которая экспортируется в западные страны, что помогает россии обходить санкции G7.

Об этом сообщает OilPrice

По данным доклада «Энергетика БРИКС+: Локомотив нового мирового порядка» Международного дискуссионного клуба «Валдай», импорт нефти из россии в Индию в 2023 году вырос на 900%, достигнув 82 млн тонн по сравнению с 4,5 млн тонн в 2021 году.

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Этот значительный рост объясняется тем, что российская нефть поступает на переработку в Индию, а затем экспортируется обратно в Европу. Индия фактически стала крупным нефтеперерабатывающим центром для российского сырья.

Робин Брукс, старший научный сотрудник Института Брукингса, отметил, что, хотя часть этой нефти поставляется западными судами под контролем G7, значительное количество транспортируется «теневым флотом» россии. Это, по его мнению, означает, что Индия помогает финансировать российское вторжение в Украину.

Кроме того, Китай также нарастил импорт российской нефти, увеличив поставки на 27% - с 80 млн. тонн в 2021 году до 107 млн. тонн в 2023 году. Совокупно на Индию и Китай в 2023 году приходилось 78% российского экспорта нефти, в то время как в 2021 году их доля составляла всего 32%.

Это привело к значительному росту количества танкеров «теневого флота», за что ответственны китайские и индийские нефтетрейдеры.

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