Нефтегазовые доходы кремля худшие за 6 лет
Поступления федерального бюджета россии от налогов на нефть и газ в январе, по ожиданиям, сократятся на 46% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. Причинами падения стали снижение мировых цен на нефть и укрепление курса рубля.
Об этом свидетельствуют расчеты агентства Reuters.
Роль нефтегазовых доходов в бюджете рф
Нефтегазовые доходы формируют около четверти всех поступлений в федеральный бюджет россии и остаются одним из ключевых источников финансирования военной кампании кремля против Украины.
По прогнозам, в январе эти поступления снизятся примерно до 420 млрд рублей (около $5,41 млрд). Это самый низкий показатель с 2020 года, когда пандемия COVID-19 значительно сократила глобальный спрос на топливо.
Расчеты Reuters базируются на данных о добыче нефти и газа, переработке и поставках на внутренний и внешние рынки.
Индикативная «рублевая» цена нефти для налоговых целей в россии в декабре обвалилась на 53% в годовом исчислении до 3 073 рублей за баррель, поскольку курс рубля вырос на 30,6% по сравнению с тем же месяцем 2024 года.
Ожидания и бюджетные планы
В федеральном бюджете заложено, что в текущем году от продажи нефти и газа будет собрано 8,957 трлн рублей. Общие доходы бюджета рф на 2026 год оцениваются в 40,283 трлн рублей.
В прошлом году доходы федерального бюджета рф от нефти и газа снизились на 24% до 8,48 трлн рублей, что стало самым низким уровнем с 2020 года.
