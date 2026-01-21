Нефтегазовые доходы кремля худшие за 6 лет 21.01.2026, 00:54 — Энергетика

Поступления федерального бюджета россии от налогов на нефть и газ в январе, по ожиданиям, сократятся на 46% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. Причинами падения стали снижение мировых цен на нефть и укрепление курса рубля.

Об этом свидетельствуют расчеты агентства Reuters.

Роль нефтегазовых доходов в бюджете рф

Нефтегазовые доходы формируют около четверти всех поступлений в федеральный бюджет россии и остаются одним из ключевых источников финансирования военной кампании кремля против Украины.

По прогнозам, в январе эти поступления снизятся примерно до 420 млрд рублей (около $5,41 млрд). Это самый низкий показатель с 2020 года, когда пандемия COVID-19 значительно сократила глобальный спрос на топливо.

Читайте также ЕС снижает ценовой потолок на российскую нефть

Расчеты Reuters базируются на данных о добыче нефти и газа, переработке и поставках на внутренний и внешние рынки.

Индикативная «рублевая» цена нефти для налоговых целей в россии в декабре обвалилась на 53% в годовом исчислении до 3 073 рублей за баррель, поскольку курс рубля вырос на 30,6% по сравнению с тем же месяцем 2024 года.

Ожидания и бюджетные планы

В федеральном бюджете заложено, что в текущем году от продажи нефти и газа будет собрано 8,957 трлн рублей. Общие доходы бюджета рф на 2026 год оцениваются в 40,283 трлн рублей.

В прошлом году доходы федерального бюджета рф от нефти и газа снизились на 24% до 8,48 трлн рублей, что стало самым низким уровнем с 2020 года.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.