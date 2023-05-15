Недвижимость в ОАЭ: цены, налоги, процедура покупки — Finance.ua

Недвижимость в ОАЭ: цены, налоги, процедура покупки Сегодня 19:01 — Недвижимость

Недвижимость в ОАЭ: цены, налоги, процедура покупки

Рынок недвижимости в Дубае развивается чрезвычайно быстро. В ОАЭ применяют новейшие технологии в строительстве, преимущественно формируя предложения жилья бизнес-класса на первичном рынке.

Иностранные граждане, в частности украинцы, могут беспрепятственно покупать недвижимость в ОАЭ. Законодательство страны не устанавливает особых ограничений для иностранных инвесторов в недвижимость в Дубаи.

За сколько можно купить недвижимость в Дубае на вторичном рынке

Цены на недвижимость в Дубае формируются с учетом типа жилья.

Купить квартиру в Дубае можно от 6 500−7 000 $/м 2 .

. Вилла/таунхаус в Дубае обойдется в 2500—3000 $/м 2 .



. Квартира-студия будет стоить от 4000−4500 $/м 2 .



В каждом жилом комплексе в Дубае есть паркоместа — по одному на квартиру. Паркинг входит в цену за жилье.

Квартиры в Дубае продаются с чистовым ремонтом: со встроенной мебелью (кухня, шкафы-купе), техникой (стиральная машинка, холодильник, вытяжка), а также полным укомплектованием сантехникой.

Квартира в Дубае от застройщика

Застройщики в Дубае предлагают удобную рассрочку — преимущественно беспроцентную — вплоть до ввода недвижимости в эксплуатацию, а иногда и на более длительный период:

покупатель платит 50% стоимости, пока жилье строится, и 50% при получении ключей;

или возможны другие процентные соотношения оплаты за жилье: 60/40%, 70/30%, 90/10%;



55% стоимости жилья оплачивается, пока объект строится (ориентировочный срок строительства составляет 2−3 года) и 45% оплаты рассрочивается на 45 месяцев после сдачи жилья. Эта схема удобна для тех, кто инвестирует в жилье для дальнейшей сдачи в аренду, ведь арендная плата будет покрывать рассроченные платежи;



возможна выплата за жилье по схеме 65/35%: клиент уплачивает 65% стоимости объекта в течение трех лет, а 35% погашает с рассрочкой на 35 месяцев после сдачи недвижимости.



Покупка первичной недвижимости в Дубае: как это происходит

Главным учреждением, через которое проходит процесс купли-продажи недвижимости в Дубае, является Земельный департамент города.

Начинается покупка квартиры в Дубае «на первичке» с выбора застройщика и проекта жилья.

1. Выбор квартиры в Дубае на первичном рынке

Если проект застройки в Дубае еще не стартовал, то формируется EOI — заинтересованность клиента в покупке объекта. Это возвратный задаток, составляющий $5 000−15 000 тыс., в зависимости от застройщика. Оптимальный вариант перевода средств — Swift.

Если агент не подобрал квартиру, ориентируясь на желаемую покупателем цену и этажность, залог возвращается. Если подобранная квартира отвечает критериям запроса от покупателя, но он отказывается покупать, средства не возвращаются.

2. Согласование суммы первого взноса

Следующий шаг в покупке жилья на первичке в Дубае — формирование Booking form. Это установление суммы первого взноса: в основном 20% стоимости + 4% налога в Земельный департамент Дубая. Такая процедура проводится при условии, что объект еще не сдан. Счет отправляется покупателю по электронному адресу. Самый простой и удобный способ оплаты — на месте по прилете в страну.

Планируя такую оплату за жилье, следует знать, что во ввозе средств в Дубай есть определенные ограничения — 60 000 дирхам ($16 500) на человека.

Чтобы оплатить недвижимость безналично, иностранному клиенту придется открыть счет в банке Дубаи. Для этого нужно будет указать происхождение средств.

3. Подготовка и заключение договора купли-продажи

После оплаты Booking form формируется SPA — договор купли-продажи на арабском и английском языках. Покупатель получает его на электронную почту, распечатывает форму в двух экземплярах, подписывает и отправляет в Дубай застройщику. Отправку можно удобно оформить через Польшу с помощью сервиса DHL, отмечает Елена Соловьева.

4. Регистрация права собственности на первичное жилье в Дубае

После получения документов на руки начинается их регистрация у застройщика, затем документы направляются в Земельный департамент. Владелец получает «окут» — право собственности на строящееся недвижимое имущество, сроки получения которого составляют от 1 месяца. Окут получается от Земельного департамента (Dubai Land Department).

Дополнительные платежи и налоги при покупке недвижимости в Дубае

При подписании сделки по купле-продаже недвижимости в Дубае покупатель платит 4% налога в Земельный департамент Дубая. Эта сумма прибавляется к стоимости жилья, которую установил продавец. Следовательно суммарная стоимость недвижимости в Дубае составляет 104%.

Эта схема формирования цены на недвижимость в Дубае универсальна и для предложений от застройщика, и при покупке вторичного жилья.

Читайте также Купить недвижимость в Болгарии: цены и процедура

Также в расходы при покупке недвижимого имущества на вторичном рынке в Дубае входит денежное вознаграждение риэлтору. Покупатель платит 2% от стоимости сделки. Такую же сумму риэлтору выплачивает продавец.

Итак, чтобы выгодно купить недвижимость в Дубае, украинскому клиенту следует рассмотреть предложения жилья в ОАЭ на первичном рынке. В этом эмирате строительные компании предлагают выгодную и длительную рассрочку оплаты. И преимущественно — беспроцентное.

На вторичном рынке недвижимости ОАЭ цены стартуют от $2500/м 2 .

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.