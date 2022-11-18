Небольшие банки осторожно повышают депозитные ставки — Finance.ua
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Небольшие банки осторожно повышают депозитные ставки

Кредит&Депозит
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Небольшие банки почти не меняли уровень депозитных ставок. Но за последние две недели многие банки пересмотрели свою депозитную политику: сразу 5 банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн снизили доходность вкладов во всех валютах, остальные 5 — повысили.
Какие заработки теперь предлагают они своим частным клиентам, — в свежем обзоре «Минфина».
Нацбанк обновил статистику по депозитам. В частности, по данным регулятора, гривневый портфель населения увеличился на 1 млрд грн (около 0,2%). С начала войны гривневые вклады украинцев увеличились на 121,3 млрд грн (28,4%).
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За октябрь объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте вырос на 2,7% — до $8,1 млрд. Процентные ставки по новым гривневым депозитам в октябре в среднем составили для населения 9,2% годовых (+0,1% в месяц), в валюте — 0,7% (-0,1% за месяц).

Кто из банков увеличивал ставки

  • «Клиринговый дом» увеличил ставки на вклады на 6 мес. — на 0,5 п.п. — до 14,5% годовых, на 9 мес. — на 5,25 п.п — до 15% годовых и 12 мес. — на 4 п.п. — до 14,13% годовых.
  • Банк Агропросперис увеличил ставки на все гривневые вклады на 1 п.п. Больше всего заработать здесь можно на вкладах на 12 мес. (18,75% годовых). Проценты на 6 и 9 мес. достигли 17,75% и 18,25% годовых соответственно. Увеличились проценты на краткосрочные депозиты на 3 мес. — до 16,75% годовых.
  • На два вида вкладов в гривне повысил ставки банк Украинский капитал. Проценты по вкладам на 9 мес. выросли на 1 п.п. — до 14% годовых, а на 12 мес. — на 0,8 п.п. — до 14,5% годовых.
  • РВС Банк увеличил в гривне проценты на вклады на 12 мес. на 0,9 п.п. — до 14,6% годовых. Банк также повысил ставки на долларовые и евровклады на полгода на 0,15 п.п. — до 0,75% годовых.
  • Форвард Банк увеличил доходность вкладов в долларе и евро на 9 мес. на 3,1 п.п. — до 4,55% годовых.
На какие срочные вклады банки готовы увеличивать ставки
По словам руководителя департамента розничного бизнеса Индустриалбанка Константина Варнина, банк уже повысил ставки как на краткосрочные (сроком 1 месяц), так и на долгосрочные (12 и 18 месяцев) вклады. По его словам, банк сделал это, в частности, для улучшения структуры депозитного портфеля за счет повышения интереса к долгосрочным вкладам.
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Глава правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин говорит, что банки сейчас больше заинтересованы в привлечении коротких вкладов на 3-6 месяцев. Поэтому именно по этим видам депозитов готовы давать наибольшую доходность.
«Клиенты продолжали наращивать остатки на текущих счетах, даже несмотря на близкие к нулю ставки, и не готовы были инвестировать ликвидность в депозиты 9-12 и более месяцев, хотя ставки по ним даже весной были на порядок выше процентов по остаткам», — рассказывает Карчажкин. Именно поэтому сейчас банки начали повышать и проценты по остаткам на счетах.
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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