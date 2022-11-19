Что делать, если истек срок действия банковской карты — Finance.ua
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Что делать, если истек срок действия банковской карты

Кредит&Депозит
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Большинство банков после начала полномасштабных военных действий продлили срок действия своих карт на 6-8 месяцев, прекрасно понимая, что у клиентов (особенно из захваченных врагами городов и сел) не будет возможности заменить их новыми.
Поэтому даже если истек срок действия, указанный на карте, она может еще действовать в Украине.
Единственное, чего нельзя будет сделать с такой картой — произвести платеж в Интернете. Международные платежные системы могут не пропустить такую «продленную» карту.
Впрочем, и в этой ситуации выход есть. Можно вместо пластиковой карты, срок действия которой истек, сгенерировать виртуальную электронную карту и перенести на нее остаток собственных средств.
У этой карты будет нормальный срок действия, и ее можно будет полноценно использовать как для расчетов, так и для интернет-платежей. А если банкоматы оборудованы NFC-датчиками, то и снять наличные с помощью такой карты удастся.
Читайте больше в статье:

Как платить по кредиту во время войны

По материалам:
Finance.ua
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