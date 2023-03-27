«Не выдерживает никакой критики». НБУ недоволен предложенной Raiffeisen схемой выхода из россии — Finance.ua
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«Не выдерживает никакой критики». НБУ недоволен предложенной Raiffeisen схемой выхода из россии

Фондовый рынок
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Национальный банк Украины озабочен возможной стратегией выхода Raiffeisen Bank International с российского рынка путем обмена активов его российского дочернего банка на подсанкционный Сбербанк в Австрии.
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Как сообщила пресс-служба регулятора агентству Интерфакс-Украина, сейчас Сбербанк лишен возможности продолжать свою деятельность в Европе из-за применения ограничений, а активы банка заблокированы во исполнение решения ЕС.
НБУ подчеркнул, что владельцем Сбербанка является правительство рф, так что заблокированные активы Сбербанка в Австрии — это активы государства-агрессора, которые должны быть предметом взыскания для дальнейшего использования на восстановление Украины. Убытки Сбербанка в Австрии из-за прекращения деятельности — это уменьшение доходной части российского госбюджета, который россия использует для финансирования войны в Украине, отметил центробанк.
«С учетом приведенных аргументов такой „обмен“ между RBI и правительством рф не выдерживает никакой критики — ни с точки зрения санкционного регулирования (ведь соглашение потребует снятия ограничений по меньшей мере частично), ни с точки зрения справедливости. Соглашаясь на такое соглашение, RBI спасает российский подсанкционный банк и лишает Украину возможности получить репарации», — отметили в НБУ.
В то же время Нацбанк отметил, что решение НАПК о внесении Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны не будет напрямую влиять на работу украинского Райффайзен Банка.

Справка Finance.ua:

  • 23 марта НАПК внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в россии и официальное признание так называемых «ДНР» и «ЛНР» через свое представительство в рф;
  • в Райффайзен Банке прокомментировали обвинения от НАПК. По запросу Finance.ua пресс-служба Райффайзен Банка предоставила такой комментарий: «Это никак не касается украинского Райффайзен Банка как отдельного юридического лица и не сказывается на его деятельности».
По материалам:
НВ
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