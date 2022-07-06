Не во всех населенных пунктах Украины удастся к зиме восстановить теплоснабжение — Шмыгаль — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Не во всех населенных пунктах Украины удастся к зиме восстановить теплоснабжение — Шмыгаль

Казна и Политика
26
Не во всех населенных пунктах Украины удастся к зиме восстановить теплоснабжение — Шмыгаль
Не во всех населенных пунктах Украины удастся к зиме восстановить теплоснабжение — Шмыгаль
В некоторых населенных пунктах Украины не удастся восстановить централизованное теплоснабжение до зимы, то есть до конца этого года.
Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции в швейцарском Лугано премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он пояснил, что после обстрелов и бомбардировок войск россии некоторые объекты централизованного теплоснабжения придется отстраивать с нуля.
«Нужно быть готовыми и честными, что не всегда получится восстановить централизованное теплоснабжение уже в этом году, потому что убытки огромны, и есть объекты централизованного теплоснабжения, которые разрушены до основания. Их надо отстраивать практически с нуля и делать, соответственно, системы теплоснабжения с нуля во многих городах», — подчеркнул глава правительства.
Читайте также
В то же время Шмыгаль заверил, что Кабинет Министров уже начал подготовку к тяжелой зиме: работа стартовала около месяца назад.
«Несколько сотен котельных разбиты, потеряны. Мы понимаем, что это риск для городов, городков. Мы взялись их восстанавливать и понимаем, что мы их восстановим», — заявил премьер.
По его словам, правительство также создало запас быстрых модульных котельных на разных видах топлива. Их можно разворачивать в течение недели. Кроме того, произведен запас специальных генераторов для электроэнергии и запас очистителей для питьевой воды.
Читайте также
«Где разбиты большие теплоэлектростанции, и они разбиты полностью, там восстановить быстро централизованное теплоснабжение будет сложно», — отметил Шмыгаль.
Он уточнил, что и на подобный случай уже прописаны все процедуры. Они согласованы с органами местного самоуправления.
Место для вашей рекламы
Как недавно рассказывал министр энергетики Герман Галущенко, ближайшая зима станет едва ли не самой сложной за все годы независимости Украины. В частности, планируется снижение температуры в помещениях во время отопительного сезона до 18-20 градусов.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам:
Факти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.