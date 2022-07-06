Не во всех населенных пунктах Украины удастся к зиме восстановить теплоснабжение — Шмыгаль Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Не во всех населенных пунктах Украины удастся к зиме восстановить теплоснабжение — Шмыгаль

В некоторых населенных пунктах Украины не удастся восстановить централизованное теплоснабжение до зимы, то есть до конца этого года.

Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции в швейцарском Лугано премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что после обстрелов и бомбардировок войск россии некоторые объекты централизованного теплоснабжения придется отстраивать с нуля.

«Нужно быть готовыми и честными, что не всегда получится восстановить централизованное теплоснабжение уже в этом году, потому что убытки огромны, и есть объекты централизованного теплоснабжения, которые разрушены до основания. Их надо отстраивать практически с нуля и делать, соответственно, системы теплоснабжения с нуля во многих городах», — подчеркнул глава правительства.

В то же время Шмыгаль заверил, что Кабинет Министров уже начал подготовку к тяжелой зиме: работа стартовала около месяца назад.

«Несколько сотен котельных разбиты, потеряны. Мы понимаем, что это риск для городов, городков. Мы взялись их восстанавливать и понимаем, что мы их восстановим», — заявил премьер.

По его словам, правительство также создало запас быстрых модульных котельных на разных видах топлива. Их можно разворачивать в течение недели. Кроме того, произведен запас специальных генераторов для электроэнергии и запас очистителей для питьевой воды.

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«Где разбиты большие теплоэлектростанции, и они разбиты полностью, там восстановить быстро централизованное теплоснабжение будет сложно», — отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что и на подобный случай уже прописаны все процедуры. Они согласованы с органами местного самоуправления.

Как недавно рассказывал министр энергетики Герман Галущенко, ближайшая зима станет едва ли не самой сложной за все годы независимости Украины. В частности, планируется снижение температуры в помещениях во время отопительного сезона до 18-20 градусов.

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