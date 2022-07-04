Будут ли расти тарифы на коммуналку в Украине: что говорят в правительстве — Finance.ua

Будут ли расти тарифы на коммуналку в Украине: что говорят в правительстве Сегодня 11:00 — Личные финансы

Будут ли расти тарифы на коммуналку в Украине: что говорят в правительстве

Во всем мире начался значительный рост цен на энергоносители. В Кабмине рассказали, коснется ли это украинцев и стоит ли готовиться к росту тарифов на услуги ЖКХ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью LB.ua подробно описал подготовку к отопительному сезону.

Возможен ли рост цен

Премьер подчеркнул, что в любом случае никаких изменений тарифов до конца следующего отопительного сезона не будет. Это та позиция, которую в Кабмине озвучили еще в первые месяцы вторжения, поэтому не стоит ожидать, что положение рынка ударит по платежкам жителей Украины.

Мы это задекларировали (фиксацию цен), мы будем это соблюдать. Это важно. Люди должны быть уверены, что спокойно пройдут эту зиму. — Денис Шмыгаль

Однако сразу добавил, что эта зима будет тяжелой как для нас, так и для Европы. Ведь большая часть европейского энергетического рынка зависит от россии. А страна-террорист традиционно прибегает к шантажу, чтобы мир соглашался на все условия. Поэтому сейчас Еврокомиссия готовит план возможности прожить вообще без топлива из рф.

Украинцам следует готовиться к зиме

В то же время премьер подчеркнул, что нагрузку на государственную систему могут ослабить сами граждане. Поэтому если такая возможность есть, нужно это делать.

По его словам, правительство не ждет легких решений и легкого прохождения этого отопительного сезона. Поэтому те, кто сейчас переориентируется на альтернативные источники, готовит и утепляет свои дома — поступают правильно.

Однако он акцентировал, что государство выполняло и будет выполнять свои обязательства.

Какие запасы энергоносителей есть в Украине

Премьер подытожил уровень подготовки к отопительному сезону по состоянию на 3 июля. По его словам, в хранилищах нашего государства уже есть 10 миллиардов кубометров газа. Этого недостаточно, потому что Министерству энергетики и «Нафтогазу» поставили задачу закачать 19 миллиардов к началу отопительного сезона.

Также государство делает все для обеспечения достаточного количества угля. Сейчас работают над добычей и завозом его в Украину. «К примеру, Австралия передала 70 тысяч тонн энергетического угля, который сегодня уже в пути в Украину. Но кроме этого, у нас есть собственная добыча, позволяющая накопить достаточное количество», — сказал Шмыгаль.

Что будут делать в местах разрушения

Также есть определенная проблема в том, что в некоторых регионах разбиты войной теплоэлектроцентрали или ТЭС. Поэтому властям над этим тоже приходится много работать.

Министерство развития общин и территорий готовит альтернативные решения. Сейчас работаем над закупкой генераторов и других обогревательных приборов и разрабатываем совместно с другими министерствами подходы к непредсказуемым или экстренным ситуациям. — Пермьер-министр

Также готовят всю инфраструктуру, которая для этого нужна. Уже созданы все необходимые штабы и рабочие группы — от местного до государственного уровня.

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Телеканал 24 По материалам:

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