Не успел обновить данные за 60 дней: эксперт рассказала, как за это накажут — Finance.ua

Не успел обновить данные за 60 дней: эксперт рассказала, как за это накажут Сегодня 19:12 — Личные финансы

Если военнообязанный не успел обновить свои данные за 60 дней, ему грозит ответственность.

Об этом сообщила « Суспільному » ровенский эксперт по мобилизационным вопросам и воинскому учету Наталья Печерица.

На законодательном уровне ужесточена административная ответственность за нарушение правил воинского учета.

«К тем нарушителям, которые не успеют в течение 60 дней обновить свои данные, будут применять административный штраф. Это от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен. Кстати, тем, кто игнорирует эту обязанность, повестки будут присылать по любому адресу, имеющемуся в базе ТЦК. А когда человек обновит данные, он избежит ответственности и не получит этого штрафа», — отметила Печерица.

Веских причин несвоевременного обновления данных, которые могут простить человеку, в законе о мобилизации не прописали. Вероятно, как отмечает эксперт, для этого и определили альтернативные способы обновления данных. Например, чтобы загрузить приложение «Резерв+» и обновить данные. Возможно, этот 60-дневный срок будет продлен. Но пока законом этого не предусмотрели.

Уважительные причины

Постановление № 560 детализирует, какие есть уважительные причины неприбытия по повестке. Это препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории или смерть близкого родственника. Это может быть смерть кого-то из родителей, жены, мужа, ребенка, родного брата или сестры, деда или бабушки или близкого родственника жены. И этим постановлением четко закрепили алгоритм действий: что нужно человеку сделать, если он по уважительным причинам не явился по повестке", — резюмировала эксперт.

Она объяснила, если у человека есть уважительная причина, то не позднее трех дней, от определенных в повестке даты и времени, сообщить о причинах неявки. Также закрепили обязанность прибыть затем в течение семи дней. То есть сначала сообщить в течение трех дней о причине неявки, а затем в течение семи дней прибыть. Иначе — будет штраф.

Представитель военнообязанного в ТЦК прийти не сможет. Закон этого не предусматривает. Это касается также людей, находящихся за рубежом. Они должны обновить данные лично.

УНІАН По материалам:

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