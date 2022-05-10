«Не работает только 17% бизнеса»: Шмыгаль назвал поразительное количество украинцев, уже вернувшихся на Родину — Finance.ua
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«Не работает только 17% бизнеса»: Шмыгаль назвал поразительное количество украинцев, уже вернувшихся на Родину

Сегодня 08:29Казна и Политика
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«Не работает только 17% бизнеса»: Шмыгаль назвал поразительное количество украинцев, уже вернувшихся на Родину«Не работает только 17% бизнеса»: Шмыгаль назвал поразительное количество украинцев, уже вернувшихся на Родину
Украину были вынуждены покинуть около 5 миллионов человек из-за полномасштабной войны, которую начала рф против Украины.
С начала войны из Украины уехало около 5 млн человек, но сейчас люди возвращаются. По последним данным, на Родину вернулось 4,7 млн украинцев. Об этом заявил в интервью РБК-Украина премьер-министр Денис Шмыгаль.
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«Около 5 миллионов человек. Официально зафиксированная цифра — это 4,7 миллиона. За последние более двух недель 700 тысяч украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину», — сказал он.
По словам главы правительства, то, что граждане возвращаются, чувствуется по тому, как оживают города.
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«Мы это чувствуем по наполненности городов, по возобновлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%. То есть мы понимаем, что бизнес возвращается к работе, люди возвращаются», — пояснил премьер.
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По материалам: ТСН
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