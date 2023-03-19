Не продешевить: как определить свою цену на рынке труда — Finance.ua

Не продешевить: как определить свою цену на рынке труда Сегодня 09:05 — Личные финансы

Не продешевить: как определить свою цену на рынке труда

Работникам часто кажется, что они получают слишком мало. Это побуждает их увольняться с одного места и искать заработок получше и развитие на рынке труда. Однако здесь также возникает вопрос — какие зарплатные ожидания назвать на собеседовании: как не продешевить, но вместе с тем не отпугнуть работодателя крупными суммами? А может, вообще стоит просить повышения зарплаты и остаться на знакомом месте? Искать ответы на подобные вопросы вам будет легче, если вы будете знать свою ценность на рынке труда.

Аналитики портала robota.ua собрали советы, как мониторить рынок труда и определить, сколько вы стоите на нем.

Как формируется заработная плата

Зарплатное предложение формируется на основе нескольких факторов. Чтобы определить свою цену на рынке труда, необходимо проанализировать каждый из них.

Должность. Каждая должность или специализация имеют свою цену на рынке труда. К примеру, опытный маркетолог не будет получать столько же, как высококлассный ІТ-специалист. И тут как бы вы ни старались, сколько бы рабочих мест ни меняли — дотянуться до определенного уровня вам поможет только переквалификация.

Город. Традиционно на заработную плату влияет город трудоустройства. В крупных городах финансовое вознаграждение всегда выше, чем в тех, что поменьше. Высокую зарплату на аналогичных должностях обычно предлагают в Киеве. Также сравнительно высокими будут предложения во Львове, Одессе, Харькове, Днепре.

EVP (employee value proposition). Это то, что предлагает компания, кроме заработной платы. Чем лучше EVP имеет компания, тем более профессиональных специалистов она может найти и тем более высокую заработную плату предложить своим работникам.

Состоит EVP из нескольких блоков:

узнаваемость компании — ее престиж в Украине и мире, оценка бренда компании и работодателя, ее ценности, узнаваемость ее продуктов;

условия работы — график, комфортность и расположение офиса, возможность работы удаленно, наличие карьерного роста;

работники — специалисты какого уровня и профиля работают в данной компании;

развитие работников — вкладывает ли компания в людей, которые в ней работают, или обучает их, или заботится об их здоровье и т.д.

Опыт. Специалисты, обладающие большим опытом, могут претендовать на большую заработную плату. Особенно это играет роль при выборе между кандидатом без опыта и опытом хотя бы более 1 года. Это связано с тем, что опытный кандидат может сразу приступить к работе, а на кандидата без опыта работодатель должен потратить ресурс прежде чем получит желаемый результат.

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Навыки. Если специалист владеет уникальными навыками, то ему будут платить больше. К примеру, в ІТ есть умения, которыми владеют всего десяток специалистов на всю страну. Понятно, что такой специалист будет получать больше других специалистов в своей отрасли.

Знание языков. Отдельно следует отметить знание иностранных языков, за которое работодатели также готовы доплачивать. Здесь речь идет не только об идеальном владении английским, есть вакансии, которые предусматривают знание менее распространенных иностранных языков, и это оказывает влияние на формирование зарплаты.

Успешность. Если у специалиста много достижений, приносит непосредственный доход компании, то это повод платить больше. Особо следует проанализировать свою успеваемость, если вы претендуете на повышение заработной платы на нынешнем месте работы. Приведите конкретные примеры своих достижений руководителю и обоснуйте, почему лучше повысить вам зарплату, чем искать нового работника.

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