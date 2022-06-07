Не поступают выплаты от ООН: что делать и куда обращаться — Finance.ua

Не поступают выплаты от ООН: что делать и куда обращаться

Сегодня 14:02 — Личные финансы

Не поступают выплаты от ООН: что делать и куда обращаться

В середине апреля в Киеве Министерство социальной политики Украины и Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине подписали меморандум о взаимопонимании.

Он направлен на расширение сотрудничества для обеспечения большего доступа к социальным услугам и денежной помощи людей, которые из-за войны стали ВПЛ, пишет портал Факты ICTV.

Причины задержки выплат ООН

В первую очередь на задержку выплат влияет большое количество заявок на пособие. Поскольку помощь от ООН реализуется через разных партнеров УВКБ ООН в Украине, около полумиллиона украинцев подали заявки на выплаты.

Поэтому если вам еще не поступили средства, значит ваша заявка до сих пор в работе.

Также следует понимать, что многоцелевая денежная программа от ООН вводилась только в тех областях, которые принимают большое количество беженцев. Это, в частности, Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Ивано-Франковская и Полтавская области.

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Если вы находитесь в других регионах Украины, выплаты от ООН вам не предусмотрены, ждать их не стоит.

Еще одной причиной задержки выплат может быть способ, по которому вы посылали заявку на помощь.

Напомним, что программа многоцелевой денежной помощи реализуется через партнеров УВКБ ООН в Украине, а именно: БФ Право на защиту и общественные организации Крым SOS, Регион Карпат NEEKA, ОО Неемия (Nehemiya). Чтобы получить деньги по этой программе, вы должны подать заявку в эти организации.

То есть сбор данных и регистрация людей на финансовую помощь от УВКБ ООН выполняется сотрудниками и волонтерами этих организаций.

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Не стоит путать многоцелевую денежную помощь с выплатами Продовольственной программы ООН.

Выплата помощи в пределах реализации этого проекта производилась дополнительно, без подачи отдельного обращения ВПЛ на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах, независимо от получения лицом других видов помощи.

Помощь от Продовольственной программы ООН начисляется автоматически, дополнительных заявлений не нужно было писать.

На ваш контактный номер мобильного телефона должно поступить сообщение от Всемирной продовольственной программы ООН с кодом и информацией о том, как получить денежный перевод.

Соответственно, если вы зарегистрированы в качестве ВПЛ и не подавали отдельных заявок, деньги от Продовольственной программы ООН должны поступить автоматически.

Если вы рассчитываете на выплаты по программе многоцелевой денежной помощи, вам необходимо подать заявку.

Что делать, если не приходят выплаты от ООН

Итак, если вам еще не поступили выплаты от Продовольственной программы ООН, необходимо немного подождать. После обработки всех заявок деньги поступят всем ВПЛ.

Не следует забывать, что приоритетными лицами во всех программах ООН являются люди, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия. Поэтому, возможно, деньги будут сначала поступать им.

Если же вы уже подали заявку через партнеров УВКБ ООН в Украине, но денег еще нет, снова обратитесь в эти организации. Там вам объяснят причину задержки выплат или же сообщат, когда их стоит ждать.

Еще один вариант — отправить заявку на выплаты от ООН через платформу єДопомога. С 31 мая 2022 г. там появилась возможность подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.

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