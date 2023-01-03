Не подали декларацию по плате за землю: какой срок давности для начисления налога — Finance.ua

Не подали декларацию по плате за землю: какой срок давности для начисления налога Сегодня 21:06 — Личные финансы

Главное управление ГНС в Днепропетровской области информирует, применяется ли срок давности для начисления налогового обязательства по плате за землю в случае неподачи декларации по плате за землю.

Об этом рассказали в ГНС в Днепропетровской области.

Подпунктом 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) определено, что плата за землю — обязательный платеж в составе налога на имущество, взимаемый в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

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Пунктом 286.2 ст. 286 НКУ установлено, что плательщики платы за землю (кроме физических лиц) самостоятельно рассчитывают сумму платы за землю ежегодно по состоянию на 01 января и не позднее 20 февраля текущего года подают в соответствующий контролирующий орган по местонахождению земельного участка налоговую декларацию по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (далее — Декларация) на текущий год по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными долями по месяцам. Подача такой Декларации освобождает от обязанности подачи ежемесячных Деклараций. При подаче первой Декларации (фактического начала деятельности в качестве плательщика платы за землю) вместе с ней подается выписка из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка, а в дальнейшем такая выписка подается в случае утверждения новой нормативной денежной оценки земли.

Плательщик платы за землю имеет право подавать ежемесячно отчетную Декларацию, освобождающую его от обязанности подачи налоговой декларации не позднее 20 февраля текущего года, в течение 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным (п. 286.3 ст. 286 НКУ).

За новоотведенные земельные участки или по вновь заключенным договорам аренды земли плательщик платы за землю подает Декларацию в течение 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным (абзац первый п. 286.4 ст. 286 НКУ).

Пунктом 287.10 ст. 287 НКУ установлено, что налоговое обязательство по этому налогу может быть начислено за налоговые (отчетные) периоды (годы) в пределах сроков, определенных п. 102.1 ст. 102 НКУ.

Налоговый период, порядок расчета арендной платы, срок уплаты и порядок ее зачисления в бюджеты применяются в соответствии с требованиями ст.ст. 285-287 НКУ (п. 288.7 ст. 288 НКУ).

Согласно п. 102.1 ст. 102 НКУ контролирующий орган, кроме случаев, определенных п. 102.2 ст. 102 НКУ, имеет право провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных обязательств налогоплательщика в случаях, определенных НКУ, не позднее окончания 1095 дня, следующего за последним днем предельного срока подачи налоговой декларации, а если такая налоговая декларация была подана позже, — за днем ее фактической подачи. Если в течение указанного срока контролирующий орган не определяет сумму денежных обязательств, налогоплательщик считается свободным от такого денежного обязательства (в том числе от начисленной пени), а спор по поводу такой декларации и/или налогового уведомления не подлежит рассмотрению в административном или судебном порядка.

При этом в случае подачи налогоплательщиком уточняющего расчета к налоговой декларации контролирующий орган имеет право определить сумму налоговых обязательств по такой налоговой декларации в течение 1095 дней со дня подачи уточняющего расчета.

Денежное обязательство может быть начислено или производство по делу о взыскании такого налога может быть начато без соблюдения срока давности, определенного в абзаце первом п. 102.1 ст. 102 НКУ, если налоговая декларация за период, в течение которого возникло налоговое обязательство, не была подана (п.п. 102.2.1 п. 102.2 ст. 102 НКУ).

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