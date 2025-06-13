Ryanair вводит штрафы для пассажиров за нарушение поведения — Finance.ua

Ryanair вводит штрафы для пассажиров за нарушение поведения Сегодня 19:37 — Личные финансы

Ryanair вводит штрафы для пассажиров за нарушение поведения

Ирландский лоукостер Ryanair вводит штрафы для пассажиров, чье недисциплинированное поведение приводит к высадке из самолета и, соответственно, задержке всего рейса.

Об этом говорится в блоге авиаперевозчика.

Из-за таких пассажиров самолеты вылетают с опозданием, что отрицательно сказывается на репутации авиакомпании, а также снижает ее показатели пунктуальности. Потому Ryanair решил бороться с такими пассажирами.

Ryanair отмечает, что пассажиры имеют право на комфортное и бесстрессовое путешествие, а также на своевременный вылет без лишних помех. Хотя подобные проблемы распространены во всей авиационной отрасли, компания усиливает борьбу с нарушителями, которые создают неудобства другим.

Теперь за недопустимое поведение пассажиров, приводящее к высадке из самолета, предусмотрен штраф в размере минимум 500 евро.

«Недопустимо, чтобы из-за одного пассажира страдали все остальные», — заявляет представитель Ryanair.

Этот шаг должен сдержать подобные инциденты и обеспечить комфорт и безопасность на борту.

Рейтинг пунктуальности авиаперевозчиков

за 2024 год по версии аналитической компании Cirium:

Aeromexico (Мексика) — самая пунктуальная авиакомпания года с показателем 86,7% своевременных рейсов из более чем 196 тысяч выполненных перелетов;

Saudia (Саудовская Аравия) — 86,4% рейсов выполнены без опозданий;

Delta Air Lines (США) — 83,5% рейсов прибыли вовремя.

LATAM Airlines (Чили) — 82,9% пунктуальности;

Qatar Airways (Катар) — 82,8%;

Azul (Бразилия) — 82,4%;

Avianca (Колумбия) — 81,8%;

Iberia (Испания) — 81,6%;

SAS (Скандинавские страны: Швеция, Норвегия, Дания) — 81,4%;

United Airlines (США) — 80,9%.

Эти данные базируются на показателе OTP (On-Time Performance), учитывающем процент рейсов, прибывших в пределах 15 минут от запланированного времени.

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