Не хватает средств. Какие страны восточной Европы сокращают финансовую поддержку украинцев — Finance.ua

Не хватает средств. Какие страны восточной Европы сокращают финансовую поддержку украинцев
Страны восточной Европы сокращают финансирование программ помощи украинским беженцам из-за ограничений бюджетов.
Что меняется для украинцев в Румынии, Чехии и Словакии — рассказали в Bloomberg.
Румыния изменяет условия выплат за жилье
Четыре месяца назад Румыния прекратила выплаты за жилье беженцам из-за нехватки средств после того, как потратила на поддержку украинцев 500 млн евро.
Правительство утвердило план официального сокращения выплат почти наполовину 99 тысячам украинских беженцев в Румынии.
«Румыния уже потратила сотни миллионов евро на беженцев, и мы продолжим это делать. У нас ограниченный бюджет, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить поддержку всех граждан, румын и иностранцев», — заявил спикер правительства Дэн Карбунару.
С мая украинцы будут получать ежемесячные единовременные выплаты в 2000 леев (445 долларов США) на семью за жилье. Физические лица — 750 леев в месяц за жилье. Также вдобавок каждому будут предоставлять 600 леев на питание.
Новая помощь будет предоставляться только на 1 месяц беженцам, которые могут работать, но не ищут работу и не оформили детей в школах.
С прекращением государственной помощи в Румынии многим людям будет трудно платить арендную плату, которая в Бухаресте составляет примерно 400-500 евро в месяц.
Как сокращают программы помощи другие страны
В Польше зарегистрировались около 1,6 млн беженцев. Страна уже отменила часть денежной поддержки — в частности, жилищную субсидию в размере 40 злотых (10 долларов) на человека в день для трудоспособных украинцев в коллективном жилье. Также отменен бесплатный проезд в общественном транспорте.
Но сохранились другие статьи поддержки — ежемесячные выплаты 500 злотых на ребенка, бесплатное обучение и медицинское обслуживание.
Чехия выплатила около 23 млрд крон (1,1 млрд долларов) примерно 0,5 млн беженцев. Власти также собираются перейти от оплаты домовладельцам к оплате жилья самим беженцам и планируют сократить эту сумму в конце года для людей, которые могут работать.
Срок действия жилищной помощи Словакии в размере 24 евро в день для взрослых и 12 евро на ребенка истекает в конце мая. При этом Министерство финансов заявляет, что финансового резерва для Украины недостаточно для покрытия этих расходов до конца года.
Впрочем, некоторые страны не сокращают помощь. К примеру, Германия, которая зарегистрировала более 900 тысяч беженцев, не урезала поддержку.
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