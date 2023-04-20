Новая финансовая помощь на каждого члена семьи: деньги выплачивают в двух областях — Finance.ua

Новая финансовая помощь на каждого члена семьи: деньги выплачивают в двух областях
Претендовать на выплаты могут жители двух областей. Речь идет о Запорожской и Закарпатской областях.
Получить денежную поддержку смогут переселенцы, которые не получали помощь от других международных организаций в течение последних 3 месяцев (для жителей Запорожской области) или 1 месяца (для жителей Закарпатской области), имеют хотя бы одну из следующих категорий уязвимости и соответствующие подтверждающие документы:
- Многодетные семьи (трое и более детей).
- Беременная женщина.
- Семьи, где воспитываются дети до трех лет.
- Одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей.
- Пожилые люди (старше 60 лет).
- Лица с инвалидностью.
- Лица с хроническими и другими тяжелыми недугами, которые нуждаются в постоянном лечении и медикаментозной поддержке.
Как получить помощь в Запорожской области
Один человек может получить 6600 гривен при условии, что за последние три месяца не получал средств от благотворительных организаций. Деньги будут выплачиваться в течение трех месяцев: по 2200 грн.
За подробной информацией нужно обращаться по телефонам:
- (066) 872 25 56,
- (093) 156 37 58.
График работы: с понедельника по пятницу: с 10:30 до 15:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.
Как получить помощь в Закарпатской области
Условия те же, но в отличие от Запорожской области, переселенцы в Закарпатье могут получить выплату при условии, что в течение одного месяца (последнего) не получали других подобных выплат.
Для того чтобы зарегистрироваться, нужно воспользоваться этими контактными данными:
- г. Ужгород. Следует обратиться по телефону: (063) 574 02 54.
- г. Мукачево. Обращайтесь по телефону: (093) 267 12 75.
График работы (Мукачево): понедельник и среда: с 11:00 до 16:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.
Деньги будут приходить на отделение Укрпочты. Оформить помощь можно на каждого члена семьи.
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