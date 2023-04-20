Новая финансовая помощь на каждого члена семьи: деньги выплачивают в двух областях — Finance.ua
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Новая финансовая помощь на каждого члена семьи: деньги выплачивают в двух областях

Личные финансы
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Новая финансовая помощь на каждого члена семьи: деньги выплачивают в двух областях
Новая финансовая помощь на каждого члена семьи: деньги выплачивают в двух областях
Претендовать на выплаты могут жители двух областей. Речь идет о Запорожской и Закарпатской областях.
Получить денежную поддержку смогут переселенцы, которые не получали помощь от других международных организаций в течение последних 3 месяцев (для жителей Запорожской области) или 1 месяца (для жителей Закарпатской области), имеют хотя бы одну из следующих категорий уязвимости и соответствующие подтверждающие документы:
  1. Многодетные семьи (трое и более детей).
  2. Беременная женщина.
  3. Семьи, где воспитываются дети до трех лет.
  4. Одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей.
  5. Пожилые люди (старше 60 лет).
  6. Лица с инвалидностью.
  7. Лица с хроническими и другими тяжелыми недугами, которые нуждаются в постоянном лечении и медикаментозной поддержке.
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Как получить помощь в Запорожской области

Один человек может получить 6600 гривен при условии, что за последние три месяца не получал средств от благотворительных организаций. Деньги будут выплачиваться в течение трех месяцев: по 2200 грн.
За подробной информацией нужно обращаться по телефонам:
  • (066) 872 25 56,
  • (093) 156 37 58.
График работы: с понедельника по пятницу: с 10:30 до 15:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

Как получить помощь в Закарпатской области

Условия те же, но в отличие от Запорожской области, переселенцы в Закарпатье могут получить выплату при условии, что в течение одного месяца (последнего) не получали других подобных выплат.
Для того чтобы зарегистрироваться, нужно воспользоваться этими контактными данными:
  • г. Ужгород. Следует обратиться по телефону: (063) 574 02 54.
  • г. Мукачево. Обращайтесь по телефону: (093) 267 12 75.
График работы (Мукачево): понедельник и среда: с 11:00 до 16:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.
Деньги будут приходить на отделение Укрпочты. Оформить помощь можно на каждого члена семьи.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
На пенсии
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