Не должно быть привилегий: Австрия против переговоров о членстве Украины в ЕС — Finance.ua
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Не должно быть привилегий: Австрия против переговоров о членстве Украины в ЕС

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Не должно быть привилегий: Австрия против переговоров о членстве Украины в ЕС
Не должно быть привилегий: Австрия против переговоров о членстве Украины в ЕС
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Украина не должна получать привилегии — которых нет у Боснии и Герцеговины — по вопросу членства в ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба австрийского парламента.
Как отметил Нехаммер, Австрия выступает против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на «нынешних условиях».
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Он объяснил, что Украина не должна иметь «никаких преференций» по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры по членству в блоке.
Австрийский канцлер считает, что Украина и Молдова могут получить что-то вроде перспективы вступления в ЕС «в знак солидарности», а не ускоренную процедуру членства.
Нехаммер добавил, что Австрия придерживается политики ЕС, когда речь идет о солидарности с Украиной, но не нарушая нейтралитета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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