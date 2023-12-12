Не должно быть привилегий: Австрия против переговоров о членстве Украины в ЕС — Finance.ua

Не должно быть привилегий: Австрия против переговоров о членстве Украины в ЕС Сегодня 19:15

Не должно быть привилегий: Австрия против переговоров о членстве Украины в ЕС

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Украина не должна получать привилегии — которых нет у Боснии и Герцеговины — по вопросу членства в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба австрийского парламента.

Как отметил Нехаммер, Австрия выступает против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на «нынешних условиях».

Он объяснил, что Украина не должна иметь «никаких преференций» по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры по членству в блоке.

Австрийский канцлер считает, что Украина и Молдова могут получить что-то вроде перспективы вступления в ЕС «в знак солидарности», а не ускоренную процедуру членства.

Нехаммер добавил, что Австрия придерживается политики ЕС, когда речь идет о солидарности с Украиной, но не нарушая нейтралитета.

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