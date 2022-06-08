НДС: какие плательщики налога имеют право на получение бюджетного возмещения — Finance.ua

НДС: какие плательщики налога имеют право на получение бюджетного возмещения

Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Центральное межрегиональное управление по работе с ВНП напоминает , что в соответствии с п. 200.4 ст. 200 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) при отрицательном значении суммы, рассчитанной согласно п. 200.1 ст. 200 НКУ, такая сумма:

а) учитывается в уменьшении суммы налогового долга по налогу, возникшему за предыдущие отчетные (налоговые) периоды (в том числе рассроченного или отсроченного в соответствии с НКУ) в части, не превышающей сумму, исчисленную в соответствии с п. 200 экз. 1.3 ст. 200 экз. 1 НКУ на момент получения контролирующим органом налоговой декларации, а в случае отсутствия налогового долга

б) либо подлежит бюджетному возмещению по заявлению плательщика в сумме налога, фактически уплаченной получателем товаров/услуг в предыдущих и отчетном налоговых периодах поставщикам таких товаров/услуг или в Государственный бюджет Украины, в части, не превышающей сумму, исчисленную в соответствии с п. 200 прим. 1.3 ст. 200 экз. 1 НКУ на момент получения контролирующим органом налоговой декларации на текущий счет плательщика налога и/или в счет уплаты денежных обязательств или погашения налогового долга такого плательщика налога из других платежей, уплачиваемых в государственный бюджет,

в) и/или засчитывается в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода.

Согласно п.п. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 НКУ бюджетное возмещение — возмещение отрицательного значения НДС на основании подтверждения правомерности сумм бюджетного возмещения НДС по результатам проверки плательщика.

Налогоплательщик, имеющий право на получение бюджетного возмещения и принявший решение о возврате суммы бюджетного возмещения, подает соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию по НДС и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, отражаемое в налоговой декларации.

Формирование Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения осуществляется из баз данных центрального органа исполнительной власти, реализующего налоговую политику, и центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств.

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Порядок ведения и форма Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения утверждаются Кабинетом Министров Украины.

Возврат согласованных сумм бюджетного возмещения производится в хронологическом порядке в соответствии с очередностью внесения в Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения.

Право на получение бюджетного возмещения имеет плательщик НДС, который принял решение о возврате суммы бюджетного возмещения и представляет соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которое отражается в налоговой декларации.

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