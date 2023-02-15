НБУ запустил проект по противодействию кибермошенничеству в финансовом секторе — Finance.ua

НБУ запустил проект по противодействию кибермошенничеству в финансовом секторе Сегодня 15:14 — Личные финансы

НБУ запустил проект по противодействию кибермошенничеству в финансовом секторе

Во время полномасштабной войны в Украине платежное мошенничество не исчезло. Напротив, в 2022 году НБУ наблюдал существенное увеличение его проявлений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Самым распространенным видом стала фейковая социальная помощь от государственных или международных организаций пострадавшим от войны украинцам. В 2022 году НБУ обнаружил около 4500 фишинговых ресурсов, для сравнения — в 2021 году эта цифра была на порядок меньше», — отметил замглавы НБУ Алексей Шабан.

Как отметили в пресс-службе НБУ, Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины совместно с НБУ запустили проект по противодействию кибермошенничеству в финансовом секторе.

Задача проекта — уменьшить переходы пользователей на мошеннические сайты путем перенаправления их на страницу с предупреждением, что сайт создан злоумышленниками.

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"Для кражи средств злоумышленники проводят фишинговые кампании, целью которых является выманивание данных для доступа к банковским счетам. Обещания мошенников варьируются в зависимости от актуальных новостей, особенно касающихся предоставления гражданам государственной и международной финансовой помощи, также они организуют фейковые сборы средств для предоставления помощи ВСУ",- говорится в сообщении.

Кстати, как говорят у регулятора, анализ деятельности хакерских групп, занимающихся подобным мошенничеством, указывает на то, что они действуют не только в Украине, но и в странах ЕС. Поэтому сейчас ведутся переговоры по обмену информацией с соответствующими органами из стран-партнеров, в которые после начала полномасштабного вторжения выехало большое количество украинцев.

Мошенничество в Украине — явление не новое. Аферисты прибегают ко всем возможным способам, чтобы выманить у доверчивых граждан последнюю копейку. С началом полномасштабной войны для мошенников открылось новое «окно возможностей», через которое можно неплохо поживиться. В статье по ссылке мы рассказали о наиболее распространенных методах, которыми пользуются аферисты, чтобы выманить деньги у украинцев.

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