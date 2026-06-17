НБУ запускает банки финансовой инклюзии: утверждены правила работы Сегодня 09:15

НБУ запускает банки финансовой инклюзии: утверждены правила работы

Национальный банк Украины принял изменения в ряд нормативно-правовых актов, определяющих порядок регулирования и надзора за деятельностью нового типа финансовых учреждений — банков финансовой инклюзии (БФИ).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Цель создания таких банков — расширение доступа населения к качественным и безопасным финансовым услугам на территориях с особыми условиями, в частности в прифронтовых и деоккупированных общинах. Речь идет о регионах, где из-за рисков в сфере безопасности отсутствуют банковские отделения или полноценная работа дистанционных банковских сервисов усложнена из-за перебоев со связью.

Что урегулируют новые правила

Пакет изменений в нормативно-правовые акты НБУ определяет:

порядок предоставления ограниченной банковской лицензии вновь БФИ и переоформления банковской лицензии действующего банка на ограниченную лицензию БФИ;

требования относительно разработки и ежегодного пересмотра советом БФИ стратегии и бизнес-плана, а также содержания этих и других внутренних документов, в частности учета в них особенностей предоставления услуг за пределами помещения БФИ (отделения);

порядок привлечения коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг;

требования по интеграции особенностей деятельности в системы внутреннего контроля и управления рисками БФИ;

неприменение к БФИ требований для вновь созданных и специализированных банков и т. д.

Соответствующие изменения внесены в ряд нормативных документов НБУ, в частности в инструкции и положения по регулированию деятельности банков, лицензированию, управлению рисками, внутреннему контролю, проведению инспекционных проверок и привлечению коммерческих агентов.

Для чего создают банки финансовой инклюзии

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что запуск банков финансовой инклюзии должен обеспечить полноценный доступ к финансовым услугам для населения, социально уязвимым группам и малому бизнесу на отдаленных, малонаселенных и приближенных к зоне боевых действий территориях.

«Банк финансовой инклюзии должен решить вопрос полноценного доступа населения, в частности социально уязвимых групп, и малого бизнеса к финансовым услугам на отдаленных малонаселенных территориях, приближенных к военным действиям, и на освобожденных территориях», — отметил Пышный.

По его словам, это важная составляющая трансформации финансового сектора, которую Нацбанк начал в 2024 году.

Когда заработают новые правила

Изменения утверждены постановлениями правления НБУ от 12 июня 2026 г. № 61, № 64 и № 65. Они вступят в силу одновременно с введением в действие Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине» — 26 июня 2026 года.

После вступления в силу постановлений заявители смогут подавать в НБУ документы для получения соответствующей лицензии.

Как отмечают в НБУ, закон о банках финансовой инклюзии был разработан во исполнение меморандума с Международным валютным фондом.

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По оценкам Всемирного банка, уровень финансовой инклюзии в Украине в 2021 году составил 84%, что на 11 процентных пунктов меньше целевого показателя в 95%.

Полномасштабная война дополнительно обострила проблему доступа к финансовым услугам из-за сокращения сети банковских отделений и банкоматов в результате разрушений или прекращения работы.

В рамках реформы финансового сектора Национальный банк также:

одобрил методические рекомендации по правилам инклюзивного предоставления финансовых услуг в учреждениях Украины и требования к банкам и небанковским финансовым учреждениям обеспечить физическую и информационную доступность не менее 50% обособленных подразделений в регионе;

ввел новый инструмент в рамках надзорных процедур, с использованием которого доступность финансовых услуг станет предметом инспекционной проверки;

заключил Хартию финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов и работает с ЕБРР по ее масштабированию;

презентовал скоринговую модель самооценки финансовых учреждений как работодателей и поставщиков финансовых услуг для ветеранов;

внедрил собственную обновленную программу поддержки ветеранов с целью создания комфортных и продуктивных условий для работы ветеранов в НБУ;

приступил к разработке Стратегии развития финансовой инклюзии Украины, которая будет учитывать собственный опыт, лучшие международные практики и реалии военного времени.

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