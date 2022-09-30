НБУ запретил P2P переводы с гривневых на зарубежные карты — Finance.ua

НБУ запретил P2P переводы с гривневых на зарубежные карты
Национальный банк Украины с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Как отмечается, разрешение на Р2Р-переводы за границу с гривневых платежных карт, принятое в апреле 2022 года, позволило украинцам поддержать во время самого сложного периода своих близких, вынужденно переехавших в другие страны из-за полномасштабной агрессии рф.
В то же время после более чем семи месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержки граждан за границей уменьшается, а риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются.
«Учитывая это, такая мера будет способствовать защите международных резервов Украины, которые важны, в частности, для бесперебойной работы экономики и для осуществления оборонных закупок», — пояснили в Нацбанке.
Украинцы и дальше будут иметь возможность переводить средства за границу для оплаты обучения (на счета учебных заведений), лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов.
Кроме того, НБУ учел запросы граждан и разрешил с 1 октября переводить средства за границу для оплаты обучения на счет юридического лица-нерезидента, которое в соответствии с предоставленными учебным заведением полномочиями осуществляет прием средств.
Также граждане могут переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков, независимо от страны фактического пребывания клиента.
Также будет сохраняться разрешение на Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте), который является общим для этих операций и для операций, относящихся к «quasi cash».
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