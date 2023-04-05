НБУ запланировал выездные проверки ПриватБанка и Укрпочты — Finance.ua
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НБУ запланировал выездные проверки ПриватБанка и Укрпочты

Фондовый рынок
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НБУ запланировал выездные проверки ПриватБанка и Укрпочты
НБУ запланировал выездные проверки ПриватБанка и Укрпочты
Национальный банк запланировал выездной мониторинг шести объектов платежной инфраструктуры, среди которых национальный почтовый оператор и государственный банк.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины в 2023 году запланировал проведение выездного мониторинга шести объектов оверсайта. Цель мониторинга — соблюдение требований законодательства Украины и достаточности мер, предпринимаемых ими для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
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В список объектов оверсайта, по которым в этом году будет проводиться выездной мониторинг, вошли:
  • Ейсі ДіСі Процессинг (II квартал);
  • Украинский процессинговый центр (II квартал);
  • Украинская платежная система (III квартал);
  • Контрактовый дом (III квартал);
  • ПриватБанк (IV квартал);
  • Укрпочта (IV квартал).

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк проводит оверсайт платежной инфраструктуры, чтобы обеспечить ее непрерывное, надежное и эффективное функционирование;
  • в частности, оверсайт включает мониторинг платежной инфраструктуры, ее оценивание на соответствие требованиям законодательства Украины и международным стандартам оверсайта, установление требований и ограничений деятельности платежной инфраструктуры, а также предоставление рекомендаций по совершенствованию деятельности платежной инфраструктуры и/или применения мер воздействия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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