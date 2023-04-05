НБУ запланировал выездные проверки ПриватБанка и Укрпочты — Finance.ua

НБУ запланировал выездные проверки ПриватБанка и Укрпочты Сегодня 13:31 — Фондовый рынок

НБУ запланировал выездные проверки ПриватБанка и Укрпочты

Национальный банк запланировал выездной мониторинг шести объектов платежной инфраструктуры, среди которых национальный почтовый оператор и государственный банк.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины в 2023 году запланировал проведение выездного мониторинга шести объектов оверсайта. Цель мониторинга — соблюдение требований законодательства Украины и достаточности мер, предпринимаемых ими для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В список объектов оверсайта, по которым в этом году будет проводиться выездной мониторинг, вошли:

Ейсі ДіСі Процессинг (II квартал);

Украинский процессинговый центр (II квартал);

Украинская платежная система (III квартал);

Контрактовый дом (III квартал);

ПриватБанк (IV квартал);

Укрпочта (IV квартал).

Справка Finance.ua:

Национальный банк проводит оверсайт платежной инфраструктуры, чтобы обеспечить ее непрерывное, надежное и эффективное функционирование;

в частности, оверсайт включает мониторинг платежной инфраструктуры, ее оценивание на соответствие требованиям законодательства Украины и международным стандартам оверсайта, установление требований и ограничений деятельности платежной инфраструктуры, а также предоставление рекомендаций по совершенствованию деятельности платежной инфраструктуры и/или применения мер воздействия.

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