НБУ запланировал выездные проверки ПриватБанка и Укрпочты — Finance.ua

НБУ запланировал выездные проверки ПриватБанка и Укрпочты
Национальный банк запланировал выездной мониторинг шести объектов платежной инфраструктуры, среди которых национальный почтовый оператор и государственный банк.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины в 2023 году запланировал проведение выездного мониторинга шести объектов оверсайта. Цель мониторинга — соблюдение требований законодательства Украины и достаточности мер, предпринимаемых ими для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В список объектов оверсайта, по которым в этом году будет проводиться выездной мониторинг, вошли:
- Ейсі ДіСі Процессинг (II квартал);
- Украинский процессинговый центр (II квартал);
- Украинская платежная система (III квартал);
- Контрактовый дом (III квартал);
- ПриватБанк (IV квартал);
- Укрпочта (IV квартал).
Справка Finance.ua:
- Национальный банк проводит оверсайт платежной инфраструктуры, чтобы обеспечить ее непрерывное, надежное и эффективное функционирование;
- в частности, оверсайт включает мониторинг платежной инфраструктуры, ее оценивание на соответствие требованиям законодательства Украины и международным стандартам оверсайта, установление требований и ограничений деятельности платежной инфраструктуры, а также предоставление рекомендаций по совершенствованию деятельности платежной инфраструктуры и/или применения мер воздействия.
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