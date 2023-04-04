НБУ наградили за финансовую стабильность страны — FinAwards-2023 Сегодня 13:25 — Фондовый рынок

В пятницу, 31 марта, в Киеве состоялась шестая церемония награждения FinAwards — ежегодной всеукраинской премии, определяющей лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения и финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Основателями премии FinAwards являются порталы Finance.ua и Минфин.

В этом году организаторы решили ввести внеконкурсные номинации. Одной из них стала «Финансовая стабильность страны». В этой номинации безоговорочный лидер — Национальный банк Украины, ведь сложно переоценить его роль в обеспечении экономической стабильности и защите интересов государства в прошлом году.

С начала полномасштабного вторжения россии НБУ принял много успешных и сверхважных решений, направленных на удержание финансовой стабильности страны.

Награда в руках у Татьяны Мосийчук, директора Департамента надзора за рынком небанковских финансовых учреждений НБУ

Представительница Национального банка поблагодарила организаторов за высокую оценку работы регулятора, а также обратилась к собравшимся коллегам.

«Я вижу здесь руководителей известных финансовых компаний, многих из которых знаю лично. Хочу вас поблагодарить от Национального банка за смелость, устойчивость, ваше стремление сделать максимально все для нашей страны, за то, что вы действительно финансовый фронт Украины. Думаю, мы вместе сделаем все, чтобы выстоять и дойти до победы», — сказала Мосийчук.

Напомним, ранее НБУ стал банком года по версии Central Banking Awards. В этой номинации Нацбанк победил впервые. Обычно номинация «Центральный банк года» присуждается центральному банку, усилившему свой авторитет и решительно реализовавшему меры в рамках своего мандата, обеспечивая прогрессивность своей политики и надлежащую коммуникационную поддержку своей деятельности.

О премии FinAwards

Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

FinAwards для участников конкурса — это вариант общественного признания, отличная возможность получить экспертную независимую оценку своей работы, зарядиться энергией для новых достижений и привлечь внимание потенциальных клиентов к своим услугам и сервисам.

Уже второй год организаторы проводят церемонию награждения в военных условиях. Именно поэтому были введены внеконкурсные категории, чтобы отметить работу тех, кто сделал все для удержания и стабилизации отечественной экономики.

Также организаторы решили изменить цвет награды — с привычного золота на цвет стали, который символизирует нашу стойкость и несокрушимость.

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