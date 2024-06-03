НБУ за неделю продал на межбанке более $1 миллиарда — Finance.ua

НБУ за неделю продал на межбанке более $1 миллиарда
Национальный банк Украины на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке продал 1091,1 млн долларов США.
Как передает Укринформ, такие данные обнародованы на сайте Нацбанка.
Согласно результатам валютных интервенций, с 27 по 31 мая 2024 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 1091,1 млн дол. США.
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С начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке 11,299 млрд долларов США и купил 115,7 млн дол. США.
Как сообщалось, за 2023 год Национальный банк Украины продал на межбанке 28,829 млрд долларов США и купил 219,85 млн дол. США.
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Национальный банк Украины принял решение с 3 октября 2023 года перейти в режим управляемой гибкости обменного курса. Фиксированный курс 36,5686 грн за доллар США действовал в Украине с конца июля 2022 года по 3 октября 2023 года.
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