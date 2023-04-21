НБУ вводит в обращение банкноты 500 грн с подписью главы Нацбанка Андрея Пышного (фото) — Finance.ua
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НБУ вводит в обращение банкноты 500 грн с подписью главы Нацбанка Андрея Пышного (фото)

Казна и Политика
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НБУ вводит в обращение банкноты 500 грн с подписью главы Нацбанка Андрея Пышного (фото)
НБУ вводит в обращение банкноты 500 грн с подписью главы Нацбанка Андрея Пышного (фото)
В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнот номиналом 500 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот Национальный банк с 25 апреля 2023 года выпускает в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года — с подписью Главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отображением на них года выпуска.
Об этом сообщили в НБУ.
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Они будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.
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Напомним, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего Главы Национального банка Украины.
Соответствующие нормы содержит решение Правления Национального банка Украины от 02 февраля 2023 года № 45-рш.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк с 19 декабря 2022 года выпустил в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года — с подписью Главы Национального банка Андрея Пышного и отображением на них года выпуска;
  • в январе Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту потребительских цен к концу 2023 года до 18,7% с 20,8%.

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По материалам:
Finance.ua
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