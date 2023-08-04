НБУ возобновляет инспекционные проверки банков: какие финучреждения проверят в первую очередь — Finance.ua

НБУ возобновляет инспекционные проверки банков: какие финучреждения проверят в первую очередь Сегодня 12:01 — Казна и Политика

НБУ возобновляет инспекционные проверки банков: какие финучреждения проверят в первую очередь

Национальный банк возобновляет плановые инспекционные проверки банков.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Правление Национального банка Украины утвердило План проведения инспекционных проверок банков на IV квартал 2023 года. Согласно утвержденному Плану, в IV квартале 2023 года будут проведены плановые инспекционные проверки 8 банков», — говорится в сообщении.

Какие банки проверят в первую очередь:

А-Банк;

Банк ¾;

Европромбанк;

Банк Глобус;

Скай Банк;

Таскомбанк;

МТБ Банк;

Банк «Фамильный».

«План инспекционных проверок составлен с учетом риск-ориентированного подхода, учитывая специфику и сложность операций банка, уровень рисков его деятельности и определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process — процесс надзорной проверки и оценки)», — добавили в Нацбанке.

Напомним, в мае Национальный банк приступил к оценке устойчивости банков для определения реального состояния банковского сектора в условиях военного времени.

Согласно Правилам осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году, в ІІІ квартале будут продолжаться внеплановые инспекционные проверки банков в рамках оценки устойчивости.

Плановые инспекционные проверки банков были приостановлены с марта 2020 г. с целью предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Справка Finance.ua:

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на март 2022 года в россии работали 52 банка с иностранным капиталом. За полтора года полномасштабной войны против Украины полностью вышли из российского рынка только 13 финучреждений.



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