НБУ возобновляет доступ к информации об участниках рынка небанковских финуслуг — Finance.ua

НБУ возобновляет доступ к информации об участниках рынка небанковских финуслуг Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

НБУ возобновляет доступ к информации об участниках рынка небанковских финуслуг

Национальный банк Украины 30 ноября возобновляет доступ к данным по отдельным реестрам и перечням участников рынков небанковских финансовых услуг, который был ограничен в марте 2022 года в связи с введением в Украине военного положения.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Речь идет об информации из Государственного реестра финансовых учреждений, Реестра коллекторских компаний, Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров, перечня небанковских финансовых групп, Комплексной информационной системы Национального банка Украины.

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Также вводится формат удаленных инспекционных проверок.

Такой формат позволит избежать злоупотреблений со стороны поднадзорных Национальному банку учреждений. В частности, изменения местонахождения на населенный пункт, включенный в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, утвержденного приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 года № 309, что делает невозможным проведение инспекционных проверок по местонахождению такого учреждения", — объяснили в Нацбанке.

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Согласно постановлению, полный доступ к информации о небанковских учреждениях будет возобновлен в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу.

Небанковские финансовые учреждения, коллекторские компании и юридические лица, не являющиеся финансовыми учреждениями, но имеющие право предоставлять отдельные финансовые услуги, обязаны разместить сведения о своей структуре собственности на собственном веб-сайте в сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу Постановления.

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