Регулятор готовит проверки на рынке финуслуг — Finance.ua

Регулятор готовит проверки на рынке финуслуг Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Регулятор готовит проверки на рынке финуслуг

Национальный банк Украины в рамках реализации требований закона «О финансовых услугах и финансовых компаниях» обнародовал проект постановления «Об утверждении положения о безвыездном надзоре за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг».

Как говорится в сообщении НБУ, положение разработано с целью установления порядка осуществления Национальным банком безвыездного надзора на рынках небанковских финансовых услуг:

предоставлятелями финансовых и сопроводительных услуг и их обособленными подразделениями;

небанковскими финансовыми группами и их участниками;

владельцами существенного участия;

ключевыми участниками в структуре собственности;

аффилированными и родственными лицами поставщиков финансовых услуг;

иностранными участниками рынка финансовых услуг, осуществляющих деятельность по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг в Украине;

лицами, которые в установленном законом о денежных услугах, специальными законами порядке оказывают услуги по аутсорсингу предоставителям финансовых услуг.

Положением устанавливаются требования, направленные на регламентирование целей, способов и особенностей осуществления направлений безвыездного надзора и мер, предпринимаемых по результатам такого надзора.

Положение также определяет порядок взаимодействия и обмена информацией с предоставителями финансовых и сопроводительных услуг, ответственными лицами небанковских финансовых групп, другими лицами, охваченными надзорной деятельностью.

В проекте постановления предусмотрено, что положение вступит в силу с 1 января 2024 г. (одновременно с введением в действие нового закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях»). В то же время действующее положение об осуществлении Национальным банком Украины безвыездного надзора на рынках небанковских финансовых услуг, утвержденное постановлением правления Национального банка Украины от 28 декабря 2020 года № 169 (с изменениями), будет признано утратившим силу.

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Фінансовий клуб По материалам:

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