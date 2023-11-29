НБУ сообщил, как увеличились объемы активов поставщиков небанковских финуслуг в 3 квартале — Finance.ua

НБУ сообщил, как увеличились объемы активов поставщиков небанковских финуслуг в 3 квартале Сегодня 13:30 — Кредит&Депозит

НБУ сообщил, как увеличились объемы активов поставщиков небанковских финуслуг в 3 квартале

Объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг в ІІІ квартале увеличились на 11,9% в годовом исчислении. Активы росли во всех сегментах этого рынка, несмотря на сокращение количества небанковских банков.

Об этом говорится в свежем квартальном обзоре небанковского финсектора.

Страховые компании

Рисковые страховщики увеличили активы по сравнению с предыдущим кварталом на 3%, страховщики жизни — на 4%. Оба сегмента ощутимо нарастили валовые страховые премии. Рисковые страховщики за январь-сентябрь были операционно прибыльными и получили 1.8 млрд грн прибыли, достигнув рентабельности капитала 9%. Несмотря на убыточную операционную деятельность, инвестиционные доходы обеспечили рекордную прибыль страховщиков на уровне 0.7 млрд грн и рентабельность капитала — 25%.

Кредитные союзы

Рост объема активов кредитных союзов в ІІІ квартале был прежде всего у учреждений, привлекающих депозиты. Активы учреждений, работающих только на долевом капитале, снова сократились.

Объемы предоставленных займов за квартал сократились на 10%, кредитный портфель — на 0.3%. Более высокая операционная эффективность позволила увеличить прибыль сектора до 19.6 млн грн за январь-сентябрь 2023 года и нарастить собственный капитал.

Финансовые компании и ломбарды

Объем активов сегмента увеличился на 5.8% за счет роста объемов услуг по всем основным видам, кроме факторинга. Кредитование населения возобновляется медленно: за три квартала 2023 года предоставлено почти на 40% меньше новых кредитов, чем за аналогичный период в 2021 году.

Объемы финансового лизинга растут пятый квартал подряд. Новые лизинговые сделки заключались на приобретение легковых автомобилей, с/х техники и грузовиков. Деятельность ломбардов в дальнейшем возобновлялась — объемы активов и новых кредитов несколько увеличились.

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