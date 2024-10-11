НБУ внес пакет законопроектов о переименовании монет — Finance.ua

НБУ внес пакет законопроектов о переименовании монет Сегодня 15:00 — Валюта

НБУ внес пакет законопроектов о переименовании монет

Национальный банк Украины представил пакет законопроектов об изменении названия разменной монеты с копейки на шаг. И просит вынести их на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В частности, нардеп опубликовал обращение главы Нацбанка Андрея Пышного на имя спикера Рады Руслана Стефанчука.

В нем регулятор просит поддержать инициативу о переименовании украинской разменной монеты с «копейки» в «шаг». Чтобы вернуть историческую справедливость, разорвать последние связи, объединяющие украинскую валюту с российской и окончательно завершить денежную реформу.

«Как это и планировалось сделать еще в начале 1990-х годов, когда уже были созданы эскизы разменной монеты шаг и отчеканены первые экспериментальные образцы таких монет», — говорится в обращении.

Вместе с экспертами в области истории, нумизматики, археологии и т. п. в НБУ пришли к выводу, что название «копейка» является символом российской оккупации Украины, по крайней мере, в течение трех веков. А возвращение к уникальному названию «шаг» позволит возродить национальные традиции в номинации денег.

В связи с этим в Верховную Раду представлен пакет о внесении изменений в некоторые законы об изменении названия разменной монеты и в Налоговый кодекс. По состоянию на утро 11 октября они еще не опубликованы на сайте парламента.

Если законопроекты получат поддержку, вместо копеек появятся шаги. Уже отчеканенные монеты изыматься не будут, они будут обращаться параллельно с новыми. Принятие законопроектов не предусматривает дополнительных расходов.

Напомним, ранее в сентябре Национальный банк предложил отказаться от названия «копейка» ради исторической справедливости и дерусификации.

Справка Finance.ua:

Более половины украинцев (57%) считают замену названия «копейка» на «шаг» нецелесообразной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rakuten Viber.

«Команда Rakuten Viber спросила украинцев, поддерживают ли они замену копейки на шаг. В опросе в официальном канале „Rakuten Viber Украина“ приняли участие более 29 тысяч респондентов», — говорится в сообщении. Как сообщается, на вопрос «Поддерживаете ли вы замену копейки на шаг?» 57% респондентов ответили «не поддерживаю, это лишнее», 24% - «да, полностью поддерживаю» и 19% - «мне все равно, не думаю о таком сейчас.

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