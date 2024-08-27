НБУ усиливает влияние на кадровые изменения в национализированных банках — Finance.ua

НБУ усиливает влияние на кадровые изменения в национализированных банках Сегодня 10:46 — Казна и Политика

НБУ усиливает влияние на кадровые изменения в национализированных банках

Национальный банк предлагает для обсуждения изменения в Положение о лицензировании банков, направленные на установление единых подходов к согласованию руководителей государственных банков.

Проектом вводится требование о согласовании Национальным банком руководителей банка, который был выведен с рынка с участием государства (в случае их первого переизбрания или переназначения после получения таким банком статуса государственного) в порядке, определенном Положением о лицензировании банков.

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Замечания и предложения к проекту НБУ принимает согласно форме предоставления замечаний и предложений до 4 сентября 2024 года включительно.

Напомним, банковская система Украины включает как банки с государственным капиталом, так и банки с частным капиталом, который, в свою очередь, может быть либо украинским, либо иностранным. В то же время банки могут переходить как из государственной собственности в частную, так и наоборот — из частной собственности в государственную.

Процесс перехода частного банка в собственность государства называется национализацией.

В истории современной Украины насчитывается три крупнейших банка, которые сначала были созданы частным капиталом, а затем национализированы и стали государственной собственностью. У каждого из этих банков был свой особый путь.

Фінансовий клуб По материалам:

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