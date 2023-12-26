НБУ урегулировал использование электронной подписи и печати на рынке финуслуг — Finance.ua

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НБУ урегулировал использование электронной подписи и печати на рынке финуслуг

Казна и Политика
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НБУ урегулировал использование электронной подписи и печати на рынке финуслуг
НБУ урегулировал использование электронной подписи и печати на рынке финуслуг
Национальный банк Украины определил единый порядок использования электронной подписи и электронной печати.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В частности, урегулировано использование подписи и печати в банковской системе Украины, на рынках небанковских финансовых услуг, государственное регулирование и надзор за деятельностью на которых осуществляет Национальный банк Украины; при предоставлении платежных услуг.
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Теперь нормы создания, обработки и хранения электронных документов, действующих в банковской системе Украины и при предоставлении платежных услуг, будут распространяться и на участников рынка небанковских финансовых услуг и их клиентов. В частности, Национальный банк:
  • урегулировал порядок применения всех видов электронной подписи и электронной печати на рынках финансовых и платежных услуг в одном документе;
  • предусмотрел новые виды электронной подписи и электронной печати: усовершенствованная электронная подпись с квалифицированным сертификатом, усовершенствованная электронная печать с квалифицированным сертификатом, цифровая собственноручная подпись;
  • обновил требования к созданию и хранению электронных документов, обеспечению информационной безопасности при обработке электронных документов в информационных системах финансовых учреждений.
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Такие новации будут способствовать дальнейшему развитию безбумажных технологий при предоставлении финансовых и платежных услуг, а также развитию методов дистанционного заключения договоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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