НБУ урегулировал использование электронной подписи и печати на рынке финуслуг — Finance.ua

НБУ урегулировал использование электронной подписи и печати на рынке финуслуг Сегодня 11:13 — Казна и Политика

НБУ урегулировал использование электронной подписи и печати на рынке финуслуг

Национальный банк Украины определил единый порядок использования электронной подписи и электронной печати.

В частности, урегулировано использование подписи и печати в банковской системе Украины, на рынках небанковских финансовых услуг, государственное регулирование и надзор за деятельностью на которых осуществляет Национальный банк Украины; при предоставлении платежных услуг.

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Теперь нормы создания, обработки и хранения электронных документов, действующих в банковской системе Украины и при предоставлении платежных услуг, будут распространяться и на участников рынка небанковских финансовых услуг и их клиентов. В частности, Национальный банк:

урегулировал порядок применения всех видов электронной подписи и электронной печати на рынках финансовых и платежных услуг в одном документе;

предусмотрел новые виды электронной подписи и электронной печати: усовершенствованная электронная подпись с квалифицированным сертификатом, усовершенствованная электронная печать с квалифицированным сертификатом, цифровая собственноручная подпись;

обновил требования к созданию и хранению электронных документов, обеспечению информационной безопасности при обработке электронных документов в информационных системах финансовых учреждений.

Такие новации будут способствовать дальнейшему развитию безбумажных технологий при предоставлении финансовых и платежных услуг, а также развитию методов дистанционного заключения договоров.

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Фінансовий клуб По материалам:

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