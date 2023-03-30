НБУ улучшит прогноз роста экономики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ улучшит прогноз роста экономики

Казна и Политика
16
НБУ улучшит прогноз роста экономики
НБУ улучшит прогноз роста экономики
Национальный банк Украины ожидает по меньшей мере один дополнительный процентный пункт роста ВВП в 2023 году. Январский прогноз предусматривал рост экономики на 0,3%.
Об этом сказал в эфире «Business Breakfast с Владимиром Федориным» заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
По словам Николайчука, наблюдается улучшение ситуации в энергетическом секторе. Он отметил, что НБУ не предвидит перебоев в снабжении электроэнергией до конца года, хотя во время составления предварительного прогноза ожидалось, что дефицит мощностей сохранится и в течение второго-третьего кварталов.
Читайте также
«Поэтому учитывая результаты первого квартала, мы ожидаем по меньшей мере одного дополнительного процентного пункта экономического роста в этом году», — подчеркнул Николайчук.
Кроме того, по его словам, увеличение международной помощи может позволить правительству финансировать больший дефицит бюджета и предоставить дополнительный фискальный импульс экономике.
Место для вашей рекламы
Николайчук отметил, что реализация проектов, финансирование и восстановление могут способствовать более быстрому восстановлению экономики.
«Это был один из положительных факторов, который мы не предусматривали в январе, но он может иметь значение для прогноза», — пояснил он.
Читайте также
По словам замглавы НБУ, в прогнозе также следует учитывать возможное улучшение условий торговли из-за снижения цен на нефть и газ.
«Следовательно вероятно, что мы пересмотрим наш январский прогноз в сторону повышения. Конкретные цифры будут в конце апреля», — подчеркнул Николайчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.