НБУ улучшит прогноз роста экономики — Finance.ua

НБУ улучшит прогноз роста экономики Сегодня 09:47 — Казна и Политика

НБУ улучшит прогноз роста экономики

Национальный банк Украины ожидает по меньшей мере один дополнительный процентный пункт роста ВВП в 2023 году. Январский прогноз предусматривал рост экономики на 0,3%.

Об этом сказал в эфире «Business Breakfast с Владимиром Федориным» заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

По словам Николайчука, наблюдается улучшение ситуации в энергетическом секторе. Он отметил, что НБУ не предвидит перебоев в снабжении электроэнергией до конца года, хотя во время составления предварительного прогноза ожидалось, что дефицит мощностей сохранится и в течение второго-третьего кварталов.

«Поэтому учитывая результаты первого квартала, мы ожидаем по меньшей мере одного дополнительного процентного пункта экономического роста в этом году», — подчеркнул Николайчук.

Кроме того, по его словам, увеличение международной помощи может позволить правительству финансировать больший дефицит бюджета и предоставить дополнительный фискальный импульс экономике.

Николайчук отметил, что реализация проектов, финансирование и восстановление могут способствовать более быстрому восстановлению экономики.

«Это был один из положительных факторов, который мы не предусматривали в январе, но он может иметь значение для прогноза», — пояснил он.

По словам замглавы НБУ, в прогнозе также следует учитывать возможное улучшение условий торговли из-за снижения цен на нефть и газ.

«Следовательно вероятно, что мы пересмотрим наш январский прогноз в сторону повышения. Конкретные цифры будут в конце апреля», — подчеркнул Николайчук.

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