ВВП Украины в 2022 году по предварительной оценке упал на 30,4% — Минэкономики — Finance.ua
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ВВП Украины в 2022 году по предварительной оценке упал на 30,4% — Минэкономики

Казна и Политика
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Министерство экономики предварительно оценило падение ВВП Украины по итогам 2022 года на уровне 30,4% с погрешностью в 2%, что является лучшим показателем, чем предполагалось предварительными прогнозами.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По предварительной оценке аналитиков ведомства (с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования), сделанной с учетом оперативной оценки Госстата реального ВВП за 3 квартала 2022 года (в I квартале 2022 года уменьшение по сравнению с I кварталом 2021 года на 15,1%, во II квартале — на 37,2%, в ІІІ квартале — на 30,8% соответственно), падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% [±2%]. В 2021 году рост экономики составил 3,4%.
«Это объективно является худшим результатом времен независимости, однако лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже», — подчеркнули в Минэкономики.
При этом в декабре падение ВВП оценено на уровне — 34 [±2%], что несколько лучше, чем оценки за ноябрь (падение ВВП на уровне 37 [±2%]) (соответственно IV квартал — падение на уровне 35,5 [ ±2%]), учитывая определенную стабилизацию ситуации с энергоснабжением после обстрелов в ноябре.
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Однако дальнейшие ракетные атаки со стороны россии нанесли хоть и не критические, однако повреждения, в частности, энергетической инфраструктуре, что продолжало оказывать давление на настроения бизнеса и его активность.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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