НБУ ухудшит прогноз роста экономики из-за обстрелов — Пышный Вчера 21:00 — Казна и Политика

НБУ рассмотрит оценки влияния блэкаутов на украинскую экономику уже на следующей неделе на заседании Комитета по монетарной политике. В январе опубликуют обновленные цифры макропрогноза с учетом этих факторов.

Об этом в интервью Forbes заявил глава Национального банка Андрей Пышный.

«В базовом сценарии макропрогноза мы учитывали риск, что в результате активизации обстрелов могут быть недоступны до 40% генерирующих мощностей. В то же время мы предполагали, что доступ к энергоснабжению удастся достаточно быстро восстанавливать».

Изменение ситуации после обстрелов 23 ноября было довольно драматичным. Учитывая риски дальнейших ударов, влияние может оказаться значительно более мощным, чем мы закладывали в прогнозе. В январе мы опубликуем обновленные цифры макропрогноза с учетом этих факторов. Однако будем рассматривать оценки влияния блекаутов на украинскую экономику уже на следующей неделе на заседании КМП", — рассказал глава НБУ.

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"МВФ обнародовал прогноз роста ВВП в следующем году — 1%, тогда как НБУ исходит из роста в 4%. Учитывая, что во время дискуссий о мониторинговой программе вы обсуждали и макрорамку на 2023 год, означает ли это, что НБУ будет приближать свой прогноз к показателю, заявленному Фондом?

Прогнозы в нынешних условиях — интересная материя. Они зависят от баланса оптимизма и пессимизма в предположениях. В нашем случае вероятность реализации предположений превышает 50%.

Предположение, с которым мы выходили на общение с миссией МВФ, во многом находят подтверждение со стороны Фонда", — добавил Пышный.

По его словам, нарушения энергетической инфраструктуры уже превышают октябрьские оценки, поэтому НБУ с высокой вероятностью будет ухудшать прогнозы экономической активности.

«Нет цели приближать прогноз — есть цель составить композицию факторов, почувствовать развитие событий и заранее отреагировать», — резюмировал он.

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Економічна Правда По материалам:

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