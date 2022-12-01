Пышный рассказал, планирует ли НБУ возвращаться к плавающему курсу — Finance.ua
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Пышный рассказал, планирует ли НБУ возвращаться к плавающему курсу

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Пышный рассказал, планирует ли НБУ возвращаться к плавающему курсу
Пышный рассказал, планирует ли НБУ возвращаться к плавающему курсу
Фиксированный курс позволил успокоить ситуацию, взять ее под контроль и обеспечить якорь для населения и бизнеса в условиях идеального шторма.
Об этом сказал в интервью Forbes глава НБУ Андрей Пышный.
«Фиксованный курс — это отход от рыночных принципов, но с другой стороны — вынужденная вещь. Плавающий курс и инфляционное таргетирование — то, к чему НБУ тяжело шел, это базовые вещи, которые я поддерживаю», — заявил Пышный.
По его словам, общая позиция ключевого персонала НБУ — фиксированный курс еще должен играть некоторое время свою роль.
«Пока мы не видим оснований для перепривязки курса, однако и возвращение к плаванию считаем преждевременным», — добавил глава НБУ.
Он подчеркнул, что это не означает, что текущая привязка — это навсегда.
«Рано или поздно мы вернемся и к плавающему курсу, и к инфляционному таргетированию, но тогда, когда это будет действительно уместно», — говорит Пышный, добавив, что эта тема не является предметом дискуссии с МВФ, и принципиальных разногласий нет.

Справка Finance.ua:

  • председатель финансового комитета Верховной Рады по налоговой и финансовой политике Даниил Гетманцев не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару;
  • как прогнозирует глава аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, курс доллара в Украине в декабре вряд ли сильно изменится. В настоящее время резких изменений по американской валюте не предвидится.
10 декабря 2022 года во второй раз состоится масштабная конференция об инвестициях для частного инвестора «Жить на проценты».
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Подробности и регистрация ✍

По материалам:
Forbes.ua
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